Soleils levants au MBAM, un nouvel espace dédiéà l’art québécois et canadien

À compter du 29 novembre 2025, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) dévoile Soleils levants : l’art des Confédérations des fleuves et des grands lacs, la toute première exposition occupant son nouvel espace permanent consacré à l’art québécois et canadien, au 4e étage du pavillon Claire et Marc Bourgie. Cette initiative marque une étape importante dans la reconfiguration des collections du Musée, qui souhaite désormais renouveler, clarifier et mieux représenter les voix multiples qui composent l’histoire artistique du territoire.

Le réaménagement du 4e étage du pavillon Claire et Marc Bourgie s’inscrit dans un vaste chantier de relecture des collections du MBAM. Ce nouvel espace, appelé à accueillir chaque année une exposition thématique issue des fonds québécois et canadiens, devient un lieu d’exploration où dialoguent mémoire, identité et enjeux contemporains.

Genèse de Soleils levants

L’exposition Soleils levants prend comme point de départ l’archipel de Montréal, territoire exposé au soleil levant et considéré depuis des millénaires comme un lieu de confluences où se croisent écosystèmes, diplomaties, alliances linguistiques et relations intercommunautaires. Le MBAM y propose une mise en lumière unique des échanges de nation à nation au sein des confédérations rotinonhsión:ni, wendat, w8banakiak et des alliances anishinaabeg, ainsi que des rencontres historiques avec les communautés françaises, néerlandaises et britanniques. En réunissant une vingtaine d’œuvres issues de générations et de nations diverses — notamment Carl Migwans Beam, Ludovic Boney, Hannah Claus, Renée Condo, Carla et Raohseraha:wi Hemlock, Robert Houle, Maria Hupfield, Caroline Monnet, Alanis Obomsawin, Daphne Odjig, Nicolas Renaud, Pierre Sioui, Christine Sioui Wawanoloath, Skawennati, MC Snow, Greg Staats et Marie Watt — le Musée met de l’avant des visions du monde forgées par des milliers d’années d’observation, de spiritualité et de relation au territoire.

Daphne Odjig (1919-2016), Acrobate au cerceau, 1974. MBAM, achat, collection Saidye et Samuel Bronfman d’art canadien. Photo MBAM Nicolas Renaud (1974-), Paix et guerre en même temps, 2023. MBAM, achat, fonds Marie-Solanges Apollon. Photo MBAM

Des techniques qui racontent des mondes

Perlage de wampum, peinture, sculpture, installation, photographie, vidéo : Soleils levants se distingue par la pluralité de ses médiums. L’exposition illustre la vitalité des pratiques contemporaines tout en rappelant leur ancrage ancestral. Ces techniques, souvent écartées de l’histoire de l’art dominant, témoignent de systèmes de pensée circulaires, de relations diplomatiques anciennes et d’une compréhension du vivant qui résonne fortement à l’heure des crises climatiques et sociales. Le caractère inédit de l’exposition tient également à son positionnement institutionnel : il s’agit de la première présentation du MBAM consacrée spécifiquement aux artistes des confédérations des fleuves et des grands lacs, couvrant une période allant des années 1970 jusqu’à aujourd’hui. Elle marque un geste clair vers une meilleure représentation des artistes autochtones dans les récits muséaux, longtemps construits autour de perspectives coloniales.

Une série annuelle d’expositions à venir

Soleils levants inaugure une série d’expositions annuelles qui puiseront dans l’importante collection d’art québécois et canadien du Musée. Chaque édition adoptera une thématique propre, permettant de revisiter l’histoire artistique locale à travers des enjeux renouvelés. Le MBAM entend ainsi créer un espace évolutif, sensible aux questions identitaires, environnementales, sociales ou politiques qui façonnent la création sur le territoire.

Cette orientation réaffirme le rôle du pavillon Claire et Marc Bourgie comme pôle essentiel pour comprendre la diversité esthétique, culturelle et historique du pays, tout en offrant une plateforme accrue aux artistes autochtones, racisé·es, femmes, et créateurs longtemps marginalisés par les institutions muséales.

Renée Condo (1979-), Lluigneg, 2023. MBAM, achat, fonds de la Campagne du Musée 1988-1993. Photo MBAM

Un accès gratuit pour les Fêtes

Du 24 décembre 2025 au 3 janvier 2026, le MBAM ouvrira gratuitement ses portes aux visiteurs et visiteuses, offrant à un large public l’occasion de découvrir Soleils levants ainsi que les autres expositions en cours. Une initiative saluée, qui permet de rendre l’art accessible en période de rassemblements et de célébrations. Rappelons que Le Musée a récemment dévoilé sa refonte de ses espaces dédiés au design et aux arts décoratifs, afin de mieux mettre en lumière la richesse et l’évolution de ces disciplines. Les nouvelles salles, à la fois plus épurées et plus immersives, offrent un parcours repensé qui replace les objets du quotidien, le mobilier et les innovations matérielles au cœur des transformations culturelles du Québec et de ses voisinages. Cette reconfiguration vise à offrir une meilleure compréhension des liens entre création, société et territoire, tout en faisant une plus grande place aux créateurs et créatrices marginalisé·es ou sous-représenté·es dans les accrochages antérieurs.

Kent Monkman, l’exposition phare de la saison

Toujours à l’affiche cet hiver, Kent Monkman : L’Histoire est dépeinte par les vainqueurs

poursuit son exploration incisive des récits coloniaux en les renversant avec humour,

provocation et une puissance visuelle remarquable. L’artiste cri revisite les grands épisodes mythifiés de l’histoire de l’art occidental à travers le prisme de Miss Chief Eagle Testickle, alter ego flamboyant et subversif. Cette exposition majeure continue d’attirer des foules et ouvre un dialogue essentiel avec Soleils levants, les deux propositions interrogeant la construction des récits et les systèmes de pouvoir.

Un 3 janvier festif : Extravaganza au Musée

Pour clore la période des Fêtes, le MBAM accueillera l’ensemble vocal queer Extravaganza le 3 janvier 2026, de 15 h à 16 h, dans la galerie des Bronzes. Leur répertoire pop et variétés, franco et international, promet une ambiance chaleureuse et inclusive, parfaite pour débuter l’année sous le signe de la créativité.

INFOS | Soleils levants : l’art des Confédérations des fleuves et des grands lacs, au 4e étage du pavillon Claire et Marc Bourgie, jusqu’au 11 octobre 2026

https://www.mbam.qc.ca