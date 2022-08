Nouvelle flamme

La fierté a-t-elle une odeur ? « Oui, répond sans hésiter Stephen Michlits, créateur des bougies vigyl. Mais je ne prétends pas avoir la seule réponse à cette question, poursuit-il. La vérité est plurielle. »

Le maître des chandelles nous propose plutôt son interprétation comme une piste de solution,.

Résultat ? La bougie Hanlan, inspiré par la plage emblématique de l’île de Toronto, l’espace queer de tous les possibles. Stephen a voulu mettre en odeurs l’atmosphère torride de cette aire de baignade, en y ajoutant un je-ne-sais-quoi du trajet en traversier où se frôlent les corps et croisent les regards.

« Hanlan, c’est aussi le sable chaud et l’eau claire dans lesquels on s’enfoncent les pieds et on se sent libre. Plus que tout, c’est ce sentiment que je voulais faire sentir et ressentir.»

Parce que la fierté peut autant être un sentiment de bien-être qu’un acte de militantisme, le créateur a voulu joindre l’utile à l’agréable. L’organisation Rainbow Railroad reçoit ainsi 5$ pour chaque chandelle vendue.

« Les personnes LGBTQ+ sont encore confrontées à la violence et à la discrimination simplement pour qui elles aiment et qui elles sont. La mission de Rainbow Railroad est d’aider ces personnes à venir s’établir ici, en sécurité. C’est quelque chose qui me parle beaucoup. »

« Dans le fond, pour moi, le parfum de la fierté, c’est d’aider une organisation qui rendra la vie des autres meilleure. Ensemble, on peut nourrir la flamme. ».

INFOS : Hanlan’s est disponible sur www.vigyl.ca