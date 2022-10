Rita Baga dévoile Solaire & Lunaire, deux eaux de parfum enivrantes !

Étoile de la scène et de la télévision et véritable icône des communautés 2SLGBTQIA+, la flamboyante Rita Baga ajoute une corde à son arc en se plongeant dans l’univers des parfums. En effet, la populaire artiste drag s’associe avec le parfumeur québécois Hébert Parfums pour lancer deux nouvelles fragrances, non genrées et véganes, Solaire et Lunaire.



La fragrance Solaire propose une odeur riche de ses notes d’orange sanguine, de poivre rose et de santal. Durant toute la journée, Solaire complémentera votre personnalité avec son caractère

énergisant et assumé. Vous tomberez aussi sous le charme de la fragrance Lunaire. Avec des notes de citron, de jasmin et d’ambre, on vous remarquera par le caractère raffiné de cette eau de parfum luxueuse. Lunaire revêt toute la distinction que vous recherchez pour affirmer votre unicité la nuit durant.



Élaborées par Hébert Parfums, marque de luxe fondée à Montréal, les deux eaux de parfum haut de gamme sont disponibles en exclusivité dans les succursales Jean Coutu et Brunet, partout au Québec, au courant de la semaine. Les parfums Solaire et Lunaire, fabriqués au Québec, sont offerts à 89,00 $ (50 ml) et proposent un procédé de macération plus long, mettant en valeur les ingrédients et assurant une plus haute tenue sur la peau.



Hébert Parfums est une marque de luxe

canadienne fondée à Montréal en 2007 par Claude André Hébert. À l’âge de 18 ansil entame une

carrière qui l’amènera à travailler avec diverses grandes maisons de parfum (Aramis, Lancaster, Thierry Mugler). À ce jour, il a créé plus de 40 parfums évocateurs, dont les collections Jardin secret et Royale, pour des artistes, des entreprises et même des villes !



« Nous entendons souvent les drags dire ‘’On vend du rêve’’. Je peux maintenant ajouter ‘’et des parfums’’» déclare Jean-François Guevremont, alias Rita Baga. «Solaire et Lunaire représentent la surprenante rencontre des merveilleuses fragrances de Hébert Parfums avec mon univers artistique. Au final, je suis très fière de proposer des produits de grande qualité qui propagent le pouvoir de la paillette et de la confiance en soi ! Démocratiser et rendre accessible l’art de la drag est ma grande mission et ce, depuis plusieurs années. De constater qu’une drag peut aujourd’hui réussir à développer des eaux de parfums à son image distribuées dans 430 points de vente m’émeut. »



