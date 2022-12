Effluves pour le corps

Wonderwood de Comme des Garçons

Envoutant, opulent et surtout 100 % boisé ! Ce parfum ne fait certes pas dans la demi-mesure, mais s’avère particulièrement séduisant, presque réconfortant. Du santal et de l’oud en tête, avant un cœur qui bat au rythme du vétiver et du patchouli. Du bois de cachemire et du pachminol pour apporter encore plus de profondeur : Wonderwood est une fragrance unique, avec un sillage boisé remarquable dans tous les sens du terme. Assurément l’un de nos parfums mixtes préférés du moment.

www.boutiquetozzi.com

www.ssense.com

• • •

Eau de soleil blanc de Tom Ford

Les parfums Tom Ford ne bénéficient pas de la réputation qu’ils méritent. Voilà, c’est dit. Comme de nombreuses autres marques, l’opulence est souvent de rigueur dans ces créations, mais il s’en dégage toujours « un petit truc en plus » qui finit par nous convaincre. C’est notamment le cas avec Tuscan Leather, le parfum de bad-boy, mais aussi les excellents Noir, Black Orchid et Oud Wood, par exemple. L’Eau de soleil blanc ne fait pas exception, en étant à la fois très fraiche, pétillante… et addictive. Pour parvenir à un tel résultat, Tom Ford a misé sur des agrumes, de la bergamote, de la pistache, ainsi que sur des notes plus exotiques (Ylang Ylang des Comores, Coco de mer des Seychelles).

www.sephora.com

www.holtrenfrew.com

• • •

Lunaire et Solaire de Rita Baga

La drag queen lançait cet automne non pas une, mais deux eaux de parfum véganes et non genrées : Solaire et Lunaire. Des fragrances à son image, pour briller de jour comme de nuit! L’artiste drag ne s’est donc pas improvisée nez, mais a plutôt fait appel au parfumeur québécois Hébert Parfums, qui élabore des fragrances tout en finesse dans son atelier de Montréal. Avec ses notes de tête d’agrumes et de pomme, ainsi qu’un brin de patchouli en fond, Solaire est une fragrance fruitée, vive, fraiche et sucrée, qui nous donne envie de cueillir le jour. Si les notes d’agrumes se retrouvent aussi dans Lunaire, elles sont ici adoucies par l’ambre et le jasmin, qui lui donnent une dimension polyvalente plus suave et envoutante. Évidemment, on l’imagine portée avec une robe de soirée à paillettes, mais cette eau de parfum ira aussi très bien avec des looks plus discrets ou carrément avec un complet cravaté.

Les deux flacons de 50 ml à 89 $ chacun, chez Jean Coutu et Brunet.