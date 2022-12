Effluves pour la maison

Ambiance apaisante ou trio sels de bain Bleu Lavande pour les amoureux de détente

Avec l’ensemble-cadeau Ambiance apaisante, créez une ambiance apaisante naturellement grâce aux pouvoirs de l’huile essentielle de lavande. Ce coffret comprend l’eau de linge lavande, avec laquelle on infuse draps, serviettes et autres tissus de l’odeur naturelle de la lavande ; le parfum d’ambiance lavande, avec lequel on rafraichit les pièces de la maison sans parfum artificiel ; l’huile essentielle de lavande fine, qu’on utilisera sur une pastille à diffuser fournie dans l’ensemble. Sinon, optez pour l’ensemble-cadeau trio sels de bain, qui comprend des sels lavande, lavande-rogane et lavande-eucalyptus. Riches en magnésium, potassium, sodium et calcium, ces sels de bain canadiens sont nourrissants et hydratants. Créez une expérience de bain relaxante grâce aux bienfaits des huiles essentielles pures. Ces sels de bain sont composés à 100 % d’ingrédients d’origine naturelle, en plus d’être véganes et sans gluten. Les produits Bleu Lavande ne contiennent pas de parabènes, ni de produits pétroliers ou de parfums artificiels et ils ne sont pas testés sur les animaux (certifiés sans cruauté).

https://bleulavande.com

• • •

Des lampions aux dieux de nos nuits

Que ce soit à cause de votre éducation chrétienne ou parce que vous vénérez les saints (de la porno) que sont Matthew Camp, DeAngelo Jackson et Colby Melvin, vous pourrez illuminer votre salon ou mettre de l’ambiance dans la chambre à coucher avec les lampions Peachy Kings pornstar. La bougie SAINT COLBY représente l’angélique Colby Melvin recevant une auréole et des ailes bien méritées de deux chérubins célestes. Béni soit son fruit ! La bougie SAINT DeANGELO met en scène DeAngelo Jackson, semblable à un dieu, jaillissant des nuages, entouré de deux colombes à ailes blanches — comme s’il sortait tout droit de son propre film de super-héros ! Et la bougie SAINT MATTHEW représente Matthew Camp musclé, émergeant d’un éclat de Xanadu avec sa couronne et son sceptre ! Il est prêt à nous gouverner tous !

https://cultureedit.com

• • •

Un diffuseur à huiles essentielles

On y ajoute quelques gouttes de lavande, de pin ou de citronnelle pour se relaxer, ou encore de la menthe poivrée pour se réveiller. Ce modèle proposé par Vitruvi est pratique, puisqu’il peut être transporté dans n’importe quelle pièce. Vitruvi Move – 149$

https://vitruvi.ca