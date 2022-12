Plaisirs solitaire

Namii de biird

Inspiré par le mot japonais pour désigner les vagues, Namii est doté de fonctions d’aspiration et de vibration pour vous aider à surfer sur les vagues de vos désirs les plus intimes. Avec ses cinq intensités d’aspiration, ce nouveau stimulateur clitoridien en silicone ultra moelleux saura vous emmener au septième ciel en un temps record. Son second moteur, dédié à la vibration, vous permet également de profiter de cinq modes distincts. Les deux moteurs peuvent être activés en même temps pour doublement de plaisir. Sans compter que Namii est totalement étanche pour une utilisation dans l’eau. Comme son petit frère le Obii, lancé l’an dernier, Namii est accompagné d’un socle de chargement magnétique qui fait également office de lampe de chevet pour vous aider à créer l’ambiance parfaite. Vous pouvez sans souci le laisser sur votre table de nuit : soit il passera inaperçu, soit il fera jaser les plus curieux… Enfin, Biird s’est associé à Jouissance Club, et plus particulièrement à sa créatrice Jüne Pla, autrice à succès du livre Jouissance Club : une cartographie du plaisir, pour créer une édition limitée contenant des accessoires en rapport avec son univers. Notamment, un petit collier et un Guide du plaisir… Des vagues de plaisirs à l’horizon!

https://fr.biird.co

LELO DOT

Si le LELO DOT peut a priori être confondu avec un objet d’art, ne vous méprenez pas. Derrière sa beauté, cet objet unique est un puissant stimulateur clitoridien ciblé en silicone ultradoux, qui vous permet d’enchainer les orgasmes, contrairement aux stimulateurs traditionnels qui peuvent entrainer une sensation d’engourdissement et d’inconfort dans la région du clitoris. Grâce à son extrémité douce et souple associée à un mouvement elliptique révolutionnaire, le Lelo Dot vous offre une stimulation d’une précision inégalée pour atteindre facilement l’orgasme. Parfait pour le plaisir en solo ou les jeux complices en duo, il permet une approche polyvalente de la masturbation avec huit modes de vibration aux intensités variables, du murmure à la pulsation, et peut être utilisé sur toutes vos zones érogènes externes. Avec jusqu’à deux heures d’économie, tout le plaisir est pour vous. Sans compter qu’il est la compagne de voyage idéale (le douanier pensera à coup sûr que votre Lelo n’est qu’un beau bibelot).

https://www.lelo.com

ORA 3

Si vous pensiez avoir tout vu et tout essayé dans le rayon des jouets sexuels, voici le ORA 3, un simulateur de sexe oral pour le plus sensuel des plaisirs solitaires. Avec son point rotatif perfectionné rapide et précis, qui tournoie délicieusement sur l’intimité comme une langue, mais avec 12 niveaux différents de vibration, ce masseur haut de gamme offre des plaisirs oraux sans inhibition, exactement là où il le faut. Et puisque toute langue humaine, aussi agile soit-elle, a le pouvoir de se fatiguer, le ORA 3 peut poursuive le plaisir jusqu’à une heure durant… Êtes-vous prêtes à goûter à ce plaisir ? Il s’offre à vous en trois couleurs : Aqua, Deep Rose et Midnight Blue.

https://www.lelo.com