Un premier personnage gai dans House of the Dragon

Dans le 3e épisode de House of the Dragon, diffusé HBO/Crave, le spin-off de Game of Thrones incorpore le personnage de Laenor Velaryon, identifié comme gai dans le livreFeu et Sangdont s’inspire la série.

Dans les derniers moments de l’épisode 3 de sa première saison —Second of His Name—, diffusé le 6 septembre, on découvre le premier personnage gai de House of the Dragon. Si Laenor Velaryon n’est pour l’instant pas montré dans les bras d’un autre homme, ceux et celles qui ont lu Feu et Sang de George R. R. Martin savent qu’il est attiré par les hommes et que non pas une, mais deux romances, l’attendent dans les épisodes à venir (attention aux divulgacheurs dans la suite de l’article)…

Dans le livre dont est tiré la série, Laenor est en effet voué à épouser Rhaenyra, mais cette union plutôt politique ne l’empêche pas de s’enticher de son favori, Joffrey Lonmouth… que l’on croise très furtivement dans l’épisode 3 sous les traits de l’acteur Solly McLeod. Pour le moment, on a surtout croisé Laenor en train de planifier une attaque contre les soldats de la Triarchie, juste avant de (littéralement) voler au secours de Daemon sur le dos de son dragon Seasmoke. Une éclatante entrée en matière.

Mieux vaut toutefois ne pas vous attacher trop à l’interprète actuel de Laenor. Après un premier bond dans le temps d’environ trois ans entre les épisodes 2 et 3, la série fera en effet au milieu de la saison une nouvelle avance rapide de dix ans. Plusieurs personnages seront alors incarnés par des comédiens différents, dont Laenor qui serait campé par John Macmillan (qu’on a précédement vu dans la série The Nevers).