Lundi, 2 février 2026
• • •
    Publicité
    AccueilSociétéAffaires et travail
    Affaires et travailCommunautaireDe MontréalDu QuébecÉvénements et Festivals

    Cocktail de réseautage de la Chambre de commerce LGBT du Québec

    Screenshot
    Hervé Dumouchel
    Par Hervé Dumouchel
    0

    La Chambre de commerce LGBT du Québec vous invite à un cocktail de réseautage dans le cadre de la visite de FrancoQueer de l’Ouest. 

    Des gens d’affaires de la communauté Queer en provenance de l’Ouest canadien viendront à Montréal pour une mission commerciale et nous désirons leur offrir la chance d’échanger avec des gens d’affaires de la communauté LGBT de la région de Montréal. 

    Cette rencontre aura lieu le vendredi 6 février 2026 de 18h à 20h dans les locaux de SKOL situés dans l’édifice Le Belgo, au 372, rue Sainte-Catherine Ouest, local 444, Montréal, Québec H3B 1A2. Cette galerie d’arts mettra en valeur des artistes de la communauté LGBT en 2026.

    Pour vous inscrire : https://cclgbtq-1.s1.yapla.com/fr/event-81500

    Abonnez-vous à notre INFOLETTRE!

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Actualités

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Charles et Jules : faits pour être ensemble

    Mathilde et Geneviève : une histoire d’amour, de vélo et de brioches