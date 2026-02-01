Cocktail de réseautage de la Chambre de commerce LGBT du Québec

La Chambre de commerce LGBT du Québec vous invite à un cocktail de réseautage dans le cadre de la visite de FrancoQueer de l’Ouest.

Des gens d’affaires de la communauté Queer en provenance de l’Ouest canadien viendront à Montréal pour une mission commerciale et nous désirons leur offrir la chance d’échanger avec des gens d’affaires de la communauté LGBT de la région de Montréal.

Cette rencontre aura lieu le vendredi 6 février 2026 de 18h à 20h dans les locaux de SKOL situés dans l’édifice Le Belgo, au 372, rue Sainte-Catherine Ouest, local 444, Montréal, Québec H3B 1A2. Cette galerie d’arts mettra en valeur des artistes de la communauté LGBT en 2026.

Pour vous inscrire : https://cclgbtq-1.s1.yapla.com/fr/event-81500