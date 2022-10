La tradition tout en lumière se poursuit avec illumi

Comme se veut la nouvelle tradition québécoise instaurée par Normand Latourelle depuis 2019, l’arrivée de l’automne coïncide avec l’ouverture des portes d’illumi – Féerie de Lumières à Laval. Les 25 millions de lumières du plus grand parcours multimédia au monde sont allumées pour accueillir les visiteurs de cette 4e édition qui se veut plus spectaculaire que jamais! Vous pouvez découvrir, jusqu’au 8 janvier 2023 les coups de cœur et les incontournables d’illumi, ainsi que plusieurs nouveautés.



Pour la saison 2022-2023, illumi dévoile des univers et des structures encore jamais vus. La quatrième mouture d’illumi propose 5 nouveaux univers fantastiques et des ajouts aux mondes « coup de cœur » pour des moments instagrammables saisissants. Parmi les univers révélés cette année, les visiteurs auront le bonheur de découvrir entre autres Air Illumi où avions, hélicoptères et fusées en mettront plein la vue. Quant à lui Le virage vert fera tourner les têtes avec ses grenouilles géantes, ses crocodiles, ses lézards et autres créatures vertes. L’envolée Fantastique plaira aux aventuriers avec ses montgolfières, toutes plus impressionnantes, originales et colorées les unes que les autres. Le village farfelu où démesure, excentricité et originalité sont les mots d’ordre, invite à une promenade hors de l’ordinaire où les intersections sont cornues, les maisons saugrenues et les recoins biscornus. On vous promet du jamais vu !



Le Tunnel sous-marin offre une expérience complètement différente et encore plus immersive que jamais avec des projections et animations haute définition qui plongeront les visiteurs au cœur de l’océan. L’entrée dans ce tunnel subaquatique se veut un portail virtuel vers les profondeurs de l’océan grâce à des projections sur un dôme 180 degrés. Entrainant les visiteurs dans une excursion de plongée sous-marine, cette aventure extraordinaire les submerge et transporte vers un abysse incroyable leur permettant de côtoyer des requins, des raies, des poissons et les plus grands mammifères sur la planète : les majestueuses baleines.



Les organisateurs d’illumi promettent également de la programmation excitante tout au long de la saison, dont le retour des fameuses soirées canines, qui seront annoncées et mises au calendrier sous peu. Ceux qui ont vécu la magie d’illumi l’an dernier se réjouiront du retour de certains des tableaux les plus populaires, dont entre autres Les Chevaux Cavalia, La Forêt magique et Le royaume Jurassique. Les étoiles de lumières sont encore plus nombreuses dans Le monde des neiges avec une version agrandie et toujours plus magique. Sans oublier le fameux Arbre de lumières – le plus grand arbre de ce genre au monde – qui a toujours sa place en tant qu’emblème d’illumi. C’est à la mi-novembre que s’installera l’illumi du temps des Fêtes avec plusieurs milliers de structures lumineuses aux couleurs de l’hiver. Au total, 25 millions d’ampoules DEL donnent vie à des milliers de structures éblouissantes. Illumi offre une véritable épopée, une aventure imaginaire pour petits et grands. Les visiteurs voyagent sur des parcours spectaculaires, à pied ou en voiture, dans des mondes encore plus impressionnants. Une centaine de travailleurs s’affairent au montage d’illumi depuis plusieurs semaines afin d’offrir une expérience extraordinaire et surprenante, autant aux 1.5 million de visiteurs des éditions précédentes qu’à ceux qui n’ont pas encore eu la chance de vivre sa magie.



Depuis sa grande première mondiale à Laval en 2019, illumi a généré un achalandage phénoménal. Les 1.5 million de visiteurs à ce jour font de ce projet multimédia conçu par Normand Latourelle l’évènement de ce genre avec billetterie le plus populaire et le plus achalandé au Canada.



INFOS | BILLETS – Un nombre limité d’entrées est disponible par soir, par plage horaire et par type d’expérience. Pour consulter le calendrier et acheter les billets en ligne, visitez le https://laval.illumi.com/horaires-et-tarif | stationnement gratuit



