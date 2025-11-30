Films gais de Noël, un florilège du meilleur au petit écran !

C’est le moment de l’année où il fait bon de plonger dans les comédies romantiques de Noël, où la magie se combine allègrement avec une quête de l’amour et la redécouverte de son âme d’enfant.

Les scénarios sont généralement plus que prévisibles : un personnage citadin, absorbé par sa carrière et devenu insensible, se retrouve à la campagne, découvre le bonheur des choses simples et fait la rencontre d’un voisin ou d’une voisine attachant.e. En voici quelques-uns à visionner, accompagnés d’un bon chocolat chaud !

Quelques nouveautés !

The Christmas Baby

Le film raconte l’histoire d’un couple, Erin (Ali Liebert) et Kelly (Katherine Barrell), qui débute une relation amoureuse tout en essayant de concilier leurs ambitions professionnelles. Alors qu’elles planifient leur avenir ensemble, un imprévu bouleverse leur quotidien : elles doivent s’occuper d’un nouveau-né pendant la période des Fêtes. Cet événement inattendu les pousse à revoir leurs priorités, mais nul doute que la force de l’amour et la magie de Noël sauront leur donner la force requise.

Comme il s’agit d’une production Hallmark, The Christmas Baby sera sans doute disponible, en anglais, sur Prive Video.

Finding Mr. Christmas, saison 2

Hallmark lance la saison 2 de la téléréalité Finding Mr. Christmas, animée par Jonathan Bennett, une figure déjà bien connue des films de Noël gais puisqu’il tient le rôle principal dans The Holiday Sitter. Dix hommes s’affrontent dans une série d’épreuves inspirées des comédies romantiques de Noël — séduction en patins ou en ski, sauvetage d’une demoiselle en détresse, scène de séduction, baiser final, etc. — dans l’objectif de décrocher le rôle principal du prochain film de Noël Hallmark.

La compétition mêle défis physiques et jeux d’acteur, tout en mettant en lumière les personnalités et le charisme des candidat.e.s. Sur le plan des défis plus musculaires, on peut notamment citer une séance photographique où, suspendu dans les airs et les muscles bien saillants, chacun tente de personnifier un des rennes du père Noël. La diversité est au rendez-vous, avec une représentation gaie affirmée ou plus subtile selon les participant.e.s. Chaque épisode se conclut par une élimination qui entraîne parfois un départ brise-cœur. La série offre un regard amusant et révélateur sur les coulisses de la fabrication des films Hallmark, tout en célébrant les codes du genre avec humour et émotion. Irrésistible !

Les huit épisodes de la saison 2 (et de la saison 1) de Finding Mr. Christmas sont disponibles sur Stack TV, en anglais, via Prime Video.

A Kelter Christmas Vacation

Le film suit la famille Keller, dont les parents décident d’offrir à leurs trois enfants adultes une croisière de Noël sur le Danube : Cal (Brandon Routh, le rôle titre du “Superman Returns“), Dylan (Jonathan Bennett, également présent dans “The Holiday Sitter“, ci-dessous, et “Finding Mr Christmas“, ci-haut) et Emory (Eden Sher) acceptent à contrecœur de passer dix jours ensemble. Chacun traverse une période charnière : Cal tente de se remettre d’un divorce traumatique, Emory cherche à redonner du sens à sa vie après la perte de son emploi, et Dylan est misérable suite à une demande en mariage nexplicablement laissée sans réponse par con copain William (Anand Desai-Barochia).

Au fil des escales dans des marchés de Noël en Allemagne, Salzbourg et Vienne, la famille découvre des paysages féeriques et des traditions locales. Dylan, d’abord replié sur lui-même, reprend peu à peu confiance en lui jusqu’au moment où William ressurgit à l’improviste tout en refusant toujours de s’expliquer : qu’est-ce qui se cache là-dessous ? Accrochez-vous à vos dentiers puisque la réponse à ce mystère est à ce point décevante d’ordinarité qu’on peut facilement la rater. Du côté de Cal et Emory, l’amour semble également pointer le bout de son nez, même si des drames ne sont jamais bien loin. Tensions, réconciliations et révélations sont au menu de cette production Hallmark!

A Kelter Christmas Vacation est disponible sur Stack TV, en anglais, via Prime Video.



Des valeurs sûres !

Single all the Way (Que souffle la romance)

Peter, lassé d’être le célibataire de la famille, demande à son coloc, Nick, de prétendre être son petit ami pour les Fêtes. Il ignore cependant que sa mère lui organise un rendez-vous avec James, son coach sportif. Le film se distingue par la sincérité de son histoire et la qualité du jeu des acteurs, notamment Michael Urie et Philemon Chambers, qui rendent les émotions crédibles sans tomber dans l’excès. Les personnages secondaires sont également bien développés, avec une mention spéciale pour Jennifer Coolidge dans le rôle d’une tante excentrique. À noter : le film a été tourné au Québec, à Griffintown et à Sainte-Agathe-des-Monts.

Single all the Way (Que souffle la romance) est disponible, en anglais et en français, sur Netflix

It’s a Wonderful Knife (Un Noël sans fin)

Ce film s’éloigne de la comédie romantique pour adopter les codes de l’horreur. La veille de Noël, Winnie Carruthers, hantée par son passé traumatique, souhaite ne jamais être née. Une aurore boréale exauce son vœu, la projetant dans une réalité où le tueur qu’elle avait éliminé est toujours actif et compte de nombreuses victimes, dont son frère. Inexistante dans ce monde, elle est ignorée de tous, sauf par Bernie, une élève marginale qui devient son alliée et pour qui elle développe des sentiments. Malgré des scènes de tension réussies, le film perd en intensité vers la fin, mais demeure une œuvre intrigante et agréable à visionner.

It’s a Wonderful Knife est disponible, en anglais, sur Shudder et AMC.

The Holiday Sitter (La nounou de Noël)

Dans The Holiday Sitter, Sam, un citadin peu enthousiaste à l’idée de garder les enfants de sa sœur pendant la période de Noël, rencontre Jason, un voisin attentionné et doué avec les enfants. Rapidement, une romance naît entre eux, mais un obstacle subsiste : Jason souhaite avoir des enfants, alors que Sam n’en veut pas. Malgré un scénario classique, le film séduit grâce à la performance des acteurs, son rythme, son humour et la chimie du duo principal. Une production Hallmark de grande qualité.

The Holiday Sitter est disponible, en anglais, en achat sur diverses plateformes.



Smiley

La série suit Álex, un barman sportif en quête d’une relation stable. Après une nuit avec Lolo, il lui envoie un emoji, mais ne reçoit aucune réponse. Frustré, il laisse un message vocal… mais il se trompe de numéro et c’est Bruno, un homme très différent, qui le reçoit. Leur rencontre improbable donne lieu à une série de malentendus qui les poussent à dépasser leurs préjugés et à se découvrir mutuellement. La série mêle comédie légère et moments touchants, tout en mettant en avant une diversité de personnages LGBTQ avec des histoires bien développées.

Les huit épisodes de Smiley sont disponibles, en espagnol et dans un excellent doublage français, sur Netflix.



Happiest Season (Notre plus belle saison, en VQ et Ma belle-famille, Noël et moi, en VF)

Abby (Kristen Stewart) prévoit de demander sa petite amie Harper (Mackenzie Davis) en mariage pendant les fêtes de Noël, qu’elles vont passer dans la famille de cette dernière. Mais une surprise l’attend : Harper n’a pas encore révélé à ses parents qu’elle est lesbienne, et Abby doit donc

prétendre être simplement sa coloc. Au fil des jours, Abby se sent de plus en plus exclue et mal à l’aise au cœur de cette famille conservatrice, alors que Harper lutte avec la pression de plaire à ses parents, tout en essayant de maintenir les apparences. Les tensions montent, les secrets se dévoilent et les deux femmes devront décider si leur amour peut survivre à cette épreuve. Le suspense, on s’en doute, est intolérable !

Le film Happiest Season (Notre plus belle saison) est disponible, en français et en anglais, sur Crave.

The Christmas Setup (Un Noël d’enfer)

Hugo, un avocat new-yorkais, retourne dans sa ville natale de Milwaukee pour les Fêtes de fin d’année avec sa meilleure amie Madelyn. Sa mère, Kate, une grande fan de Noël, organise les festivités et joue aussi les entremetteuses. Elle organise une rencontre entre Hugo et Patrick, son béguin du lycée, qui est maintenant un entrepreneur à succès. Alors que Hugo et Patrick se rapprochent et que des sentiments renaissent, Hugo reçoit une offre d’emploi prestigieuse à Londres. Il se retrouve alors face à un dilemme : suivre ses ambitions professionnelles ou rester auprès de Patrick et de sa famille.

Le film The Christmas Setup est disponible, en anglais, sur Crave.



Note : Les plateformes indiquées ci-dessous sont mentionnées à titre indicatif, puisque certains contenus peuvent être ajoutés à différentes plateformes à l’approche du temps des Fêtes.

