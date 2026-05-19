Mois national de la Fierté, des acquis réels mais sous pression

Le Canada et le Québec en particulier demeure les endroits dans le monde plus avancés en matière de droits LGBTQ+. Le cadre légal protège explicitement contre la discrimination et interdit les thérapies de conversion. Des programmes publics soutiennent les organismes communautaires et les initiatives de sensibilisation. Cependant, cette position relativement progressiste n’immunise pas contre les tensions actuelles et les risque de reculs.

Dans plusieurs provinces, les débats sur les jeunes trans, l’école ou les droits parentaux révèlent une polarisation croissante. Et au Québec, cette tension prend une forme particulière, qui mérite une attention spécifique.

Québec : une inquiétante montée de l’intolérance chez certains jeunes

Au Québec, un phénomène de plus en plus documenté par des intervenant·es du milieu scolaire et communautaire est la montée d’une intolérance exprimée par certains jeunes garçons envers les personnes LGBTQ+, en particulier les personnes trans et non binaires.

Cette tendance ne surgit pas dans le vide. Elle s’inscrit dans un contexte plus large marqué par :

L’influence des discours masculinistes en ligne

Les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant. Des figures influentes issues de la «manosphere» — un écosystème numérique regroupant des contenus masculinistes, antiféministes et parfois ouvertement misogynes — diffusent des messages qui valorisent : une vision rigide et hiérarchique des genres; un rejet des identités non conformes; une perception des droits des minorités comme une menace. Ces discours, souvent simplistes et viralisés, trouvent un écho auprès de jeunes garçons en quête de repères identitaires.



Les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant. Des figures influentes issues de la «manosphere» — un écosystème numérique regroupant des contenus masculinistes, antiféministes et parfois ouvertement misogynes — diffusent des messages qui valorisent : une vision rigide et hiérarchique des genres; un rejet des identités non conformes; une perception des droits des minorités comme une menace. Ces discours, souvent simplistes et viralisés, trouvent un écho auprès de jeunes garçons en quête de repères identitaires. Une radicalisation algorithmique

Les plateformes numériques favorisent la recommandation de contenus polarisants. Un jeune exposé à des vidéos critiques du féminisme ou des personnes trans peut rapidement être dirigé vers des contenus plus extrêmes. Ce phénomène crée des bulles idéologiques où l’intolérance se normalise, voire se valorise.



Les plateformes numériques favorisent la recommandation de contenus polarisants. Un jeune exposé à des vidéos critiques du féminisme ou des personnes trans peut rapidement être dirigé vers des contenus plus extrêmes. Ce phénomène crée des bulles idéologiques où l’intolérance se normalise, voire se valorise. Une crise des modèles masculins

Certains spécialistes évoquent une crise de l’identité masculine, dans un contexte où les normes traditionnelles sont remises en question. Pour certains jeunes, les discours masculinistes offrent des réponses simples — mais souvent réactionnaires — à des enjeux complexes. Les personnes LGBTQ+, et en particulier les personnes trans, deviennent alors des boucs émissaires dans cette dynamique.

Un phénomène qui dépasse le Québec

Ce que l’on observe ici s’inscrit dans une tendance globale. Aux États-Unis, des études ont montré une corrélation entre la consommation de contenus masculinistes et l’adhésion à des attitudes hostiles envers les minorités. En Europe, des groupes d’extrême droite intègrent désormais les enjeux LGBTQ+ dans leurs stratégies de mobilisation, souvent en ciblant spécifiquement les jeunes hommes. Ce phénomène repose sur une convergence entre conservatisme politique, culture numérique toxique et désinformation. Et il contribue à alimenter un climat où l’intolérance peut s’exprimer plus librement.

Pourquoi la Fierté reste indispensable…

Dans ce contexte, les célébrations de la Fierté prennent une importance renouvelée. Elles représentent :