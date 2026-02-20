Montréal en Lumière 2026, quand l’hiver se fait festif, gourmand et rassembleur

Chaque hiver, Montréal relève le même pari audacieux : transformer le froid, la neige et les longues nuits en un terrain de jeu vibrant, chaleureux et résolument festif. Pour sa 27e édition, Montréal en Lumière revient du 20 février au 7 mars 2026 avec une programmation plus généreuse que jamais, articulée autour de ses trois piliers : la gastronomie, les spectacles et les activités hivernales. Et, bien sûr, avec en point d’orgue l’un des rendez-vous les plus attendus de l’année culturelle montréalaise : la Nuit blanche, le samedi 28 février 2026.

Né d’une volonté claire de redynamiser le centre-ville en plein hiver, Montréal en Lumière est aujourd’hui l’un des plus grands festivals hivernaux au monde. Plus qu’un événement, c’est un véritable antidote à la grisaille, un espace de rencontres, de découvertes et de plaisirs partagés, où l’on célèbre autant la créativité que la diversité des publics qui composent la métropole.

Une porte-parole fidèle… et convaincue

L’entrepreneure et animatricee Alexandra Diaz agit, pour la 3e fois, à titre de porte-parole de

l’événement. Un rôle qu’elle endosse avec enthousiasme : « Il n’y a rien de meilleur pour le moral et pour la santé que de manger avec des ami·es, voir des spectacles et jouer dehors. Je suis extrêmement heureuse de contribuer à faire connaître la délicieuse programmation de l’événement encore cette année! »

Un résumé parfait de l’esprit Montréal en Lumière, qui mise sur le plaisir simple — mais essentiel — d’être ensemble, même (et surtout) quand le mercure chute.

Une gastronomie en mode mémoire et transmission

Cette année, la programmation gourmande se teinte de nostalgie avec une thématique qui ravira les passionné·es de bouffe et d’histoire : Une bouchée d’histoire : 65 ans de gastronomie montréalaise. Développée en partenariat avec le Musée McCord Stewart, cette programmation fait écho à l’exposition Au menu. Montréal : une histoire de restaurants et invite à revisiter l’évolution culinaire de la métropole.

Des chef·fes d’ici et d’ailleurs replongeront dans les archives gastronomiques montréalaises à travers des menus exclusifs, des clins d’œil rétro et des créations inspirées des grandes tables qui ont marqué l’histoire de la ville. Le tout prendra vie dans le cadre des désormais mythiques Bonnes Tables Air France, véritables incontournables du festival.

Couronné Événement gastronomique de l’année aux derniers Lauriers de la gastronomie québécoise, Montréal en Lumière s’impose non seulement comme le plus grand rendez-vous gourmand au Canada, mais aussi comme le seul festival du pays à accueillir un aussi vaste contingent de chef·fes internationaux.

Quelques chiffres qui donnent l’eau à la bouche : plus de 80 Bonnes Tables Air France; 25 étoiles Michelin; 9 restaurants du World’s 50 Best Restaurants; 49 jumelages internationaux; 30 jumelages canadiens; 29 nouveaux restaurants participants. Et plus de 90 artistes de la gastronomie invité·es

La carte interactive des Bonnes Tables, développée en collaboration avec Tastet, fera son grand retour, facilitant la planification de parcours gourmands personnalisés. Et pour celles et ceux qui prolongent la Nuit blanche jusqu’au lever du jour, les très attendus Brunchs en Lumière permettront de conclure l’aventure sur une note savoureuse.

Des spectacles pour réchauffer l’hiver

Côté musique et arts vivants, Montréal en Lumière propose une programmation éclectique, à l’image de la scène culturelle montréalaise. Parmi les artistes d’ici à l’affiche : Robert Robert, Mike Clay, The Barr Brothers, K.Maro et Louis-Jean Cormier. À ne pas manquer également, la sensation rap gatinoise kinji00, tout juste 18 ans, le groupe culte Sloan, ainsi que les premières montréalaises très attendues de Loud et de Lou-Adriane Cassidy, fraîchement consacrée au dernier Gala de l’ADISQ. Le festival accueillera aussi The Brooks pour une soirée bénéfice au profit de SoulFest MTL, contribuant à faire rayonner la soul, le funk et le R&B à Montréal.

Une ouverture électrisante

L’ouverture du site extérieur sera confiée à Perceval, DJ et compositeur français surnommé le roi de la techno médiévale. Il signera un set gratuit à la Station DJ Rogers, lançant officiellement les festivités avec une proposition audacieuse et immersive. Côté international, le public pourra découvrir Samm Henshaw, rappeur britannique remarqué aux côtés de James Bay et Chance the Rapper, assister à une performance du collectif de danse (LA)HORDE, à la tête du Ballet national de Marseille dans le cadre de Danse Danse ou encore vibrer avec Feu! Chatterton, dont le spectacle affiche déjà complet. Mention

spéciale pour la collaboration inédite entre LaF et Original Gros Bonnet, qui uniront hip-hop et grooves jazz lors d’un spectacle unique et festif.

Le site extérieur : cœur battant du festival

Les trois volets de Montréal en Lumière convergent sur la Place Loto-Québec, véritable terrain de jeu hivernal au cœur du Quartier des spectacles. On y retrouve le chalet de patin Tim Hortons, l’incontournable Sentier de patin Loto-Québec, la Station DJ Rogers pour des soirées rythmées, sans oublier La Grande Roue Intuit TurboImpôt, qui promet une vue spectaculaire sur le centre-ville illuminé.

Nouveauté 2026 : un Village gourmand élargi

Présenté par Miele en collaboration avec Radio-Canada, le Village gourmand s’agrandit et proposera sous un même chapiteau : le bistro SAQ, des ateliers et conférences, des journées thématiques, dont Cidre de glace du Québec, le 6 mars, et une compétition culinaire quotidienne, ajoutant une touche ludique et participative à l’expérience.

Pour se réchauffer, le restaurant éphémère Chez Canton, situé au 2e étage de la Maison du Festival, fera son retour avec ses fondues réconfortantes et son menu familial (réservations via Libro). Le parcours LUMINO, orchestré par le Partenariat du Quartier des spectacles, illuminera aussi le centre-ville avec une trentaine d’œuvres artistiques, intérieures et extérieures. Les familles ne seront pas en reste : durant la semaine de relâche, le site extérieur proposera une programmation spéciale autour de l’alimentation et des plaisirs d’hiver, en collaboration avec Télé-Québec.

La Nuit blanche : Montréal en mode festif, nocturne et queer

Moment phare de Montréal en Lumière, la Nuit blanche à Montréal se déroulera le samedi 28 février 2026, présentée par la Banque Nationale, en collaboration avec la Société de transport de Montréal (STM) et avec le soutien de la Ville de Montréal. Le temps d’une nuit, la métropole troque son manteau d’hiver pour une énergie électrisante et résolument festive, transformant ses rues, ses salles et ses lieux culturels en un immense parcours nocturne où tout semble possible.

Véritable célébration de la nuit, la Nuit blanche est depuis longtemps un rendez-vous prisé des communautés créatives et LGBTQ+, qui y trouvent un espace de liberté, d’expression et de rencontres. Clubs, bars, galeries, musées, lieux alternatifs et espaces publics s’animent jusqu’à l’aube, accueillant DJ sets, performances drag, happenings artistiques, projections immersives et expériences hybrides, souvent audacieuses et hors normes. On y danse autant qu’on y déambule, passant d’un lieu à l’autre au gré des envies, des recommandations croisées et des coups de cœur spontanés. Chaque année, des dizaines de milliers de noctambules — fêtard·es aguerri·es, étudiant·es, artistes, curieux·ses et communautés marginales — bravent le froid pour s’approprier la ville autrement. La Nuit blanche devient alors un rare moment de mixité joyeuse, où les codes s’effacent, où les genres se brouillent et où la fête se vit sans hiérarchie ni étiquette. Que l’on enchaîne les pistes de danse, que l’on explore une installation sonore à trois heures du matin ou que l’on termine la nuit autour d’un brunch bien mérité, l’expérience est résolument collective.

Si la programmation complète de l’édition 2026 sera dévoilée en février, on peut déjà anticiper une offre foisonnante fidèle à l’ADN de l’événement : une majorité d’activités gratuites ou à faible coût, une forte présence de la scène locale, une diversité de propositions queer et underground, et une accessibilité accrue grâce à un réseau de transport en commun bonifié pour l’occasion. Du Quartier des spectacles au Village, en passant par des lieux parfois insoupçonnés, la Nuit blanche invite à redécouvrir Montréal comme un vaste club à ciel ouvert.

Plus qu’une simple nuit de sorties, la Nuit blanche est un rite urbain, une parenthèse libératrice au cœur de l’hiver, où la ville se donne le droit d’être excessive, inclusive, sensuelle et créative. Une nuit où l’on célèbre la diversité, le plaisir et la liberté d’exister pleinement — jusqu’au lever du jour.

INFOS | Montréal en Lumière se déroulera du 27 février au 7 mars 2026 (programmation gourmande dès le 20 février) dans le Quartier des spectacles ! Consultez tous les détails de la programmation sur montrealenlumiere.com

– Article publié le 29 janvier 2026