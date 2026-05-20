Deux expositions immersives à découvrir cet été chez PHI

Cet été, PHI propose deux expositions majeures d’art contemporain qui plongent le public dans des univers à la fois sensoriels, politiques et profondément actuels. Jusqu’au 13 septembre, les Montréalais peuvent découvrir Autres mondes de l’artiste danois Jakob Kudsk Steensen ainsi que Venez voir. Mensonges mensonges de l’artiste italienne Paola Pivi. Deux démarches très différentes qui se rejoignent toutefois dans leur manière d’interroger notre époque, notre rapport au réel et les récits qui façonnent notre vision du monde.

Alors que Jakob Kudsk Steensen utilise les technologies immersives pour explorer les transformations écologiques de la planète, Paola Pivi joue avec les symboles, les illusions et les mécanismes de désinformation. Ensemble, ces deux propositions transforment les espaces de PHI en un parcours où l’art devient à la fois expérience physique et réflexion sociale.

Jakob Kudsk Steensen : des paysages numériques pour penser l’écologie

Avec Autres mondes, Jakob Kudsk Steensen présente sa première exposition individuelle au Canada et la plus importante présentation institutionnelle de son travail à ce jour. Commissariée par Daniel Fiset, l’exposition rassemble plusieurs œuvres créées au cours des dix dernières années et les réunit dans une expérience immersive où se croisent réalité virtuelle, paysages sonores et installations vidéo monumentales.

Le travail de Steensen repose avant tout sur l’observation du territoire. L’artiste effectue des recherches dans des lieux marqués par des bouleversements environnementaux : une grotte de glace disparue en Suisse, des forêts expérimentales au Minnesota, des sites touristiques abandonnés ou encore des fonds marins volcaniques près des Açores. À partir de ces explorations, il construit des mondes numériques qui mélangent données scientifiques, mémoire et imagination. Plutôt que de proposer un discours écologique moralisateur, Steensen privilégie une approche sensible. Ses œuvres montrent comment le changement climatique transforme non seulement les paysages, mais aussi nos émotions, nos souvenirs et notre perception du monde. Chaque installation agit comme un fragment d’un immense récit où le réel et la fiction se confondent.

L’exposition permet également de découvrir Psychosphere, vaste installation immersive présentée pour la première fois en Amérique du Nord. Initialement créée pour les célèbres citernes souterraines de Copenhague, l’œuvre enveloppe complètement le public dans un environnement sonore et visuel monumental.

Paola Pivi : entre vérité, absurdité et désinformation

L’univers de Paola Pivi offre une expérience complètement différente, mais tout aussi percutante. Avec Venez voir. Mensonges mensonges, PHI accueille la première grande exposition de l’artiste au Québec ainsi que sa première exposition itinérante au Canada. Née à Milan et aujourd’hui installée à Toronto, Paola Pivi est reconnue pour ses œuvres décalées qui détournent les objets et symboles du quotidien. Son travail joue constamment avec l’absurde, l’humour et l’étrangeté afin de remettre en question nos certitudes.

L’exposition rassemble plusieurs installations sculpturales qui interrogent la signification de symboles emblématiques comme la statue de la Liberté ou l’ours polaire. Ces images, devenues omniprésentes dans la culture populaire et médiatique, sont ici transformées de manière inattendue afin de révéler leur fragilité et les multiples récits qu’elles véhiculent.

Au centre de l’exposition se trouve Lies (2018), une installation immersive qui aborde directement la frontière de plus en plus floue entre vérité et mensonge. Dans un contexte où les réseaux sociaux et la désinformation occupent une place importante dans nos vies, l’œuvre invite les visiteurs à réfléchir à la manière dont les récits se construisent et se manipulent. Mais malgré la portée politique de son travail, Pivi conserve toujours une dimension ludique. Ses œuvres ressemblent souvent à des mises en scène théâtrales où le bizarre côtoie le merveilleux.

Deux regards sur un monde en transformation

Bien que leurs démarches soient très différentes, Jakob Kudsk Steensen et Paola Pivi proposent tous deux des œuvres qui interrogent les réalités contemporaines à travers l’immersion et l’expérience sensorielle. Avec ces deux expositions phares, PHI confirme une fois de plus son rôle comme lieu incontournable de diffusion de l’art contemporain immersif à Montréal. Deux propositions fortes qui offrent autant matière à réflexion qu’à émerveillement.

INFOS | Expositions Autres mondes par Jakob Kudsk Steensen et Venez voir.

Mensonges mensonges de Paola Pivi – jusqu’au 13 septembre 2026 à PHI, 451 et 465, rue Saint-Jean et 407, rue Saint-Pierre, Montréal. https://phi.ca

VIDÉO | Paola Pivi: Venez voir. Mensonges mensonges

