Autos : des modèles 2023 à surveiller

En cette fin d’année, certains et certaines auront peut-être la joie de recevoir enfin l’auto qu’ils et elles auront commandée il y a déjà plusieurs mois. Les délais d’arrivée de véhicules neufs sur le territoire ne semblent pas connaitre de variations notables. À moins que vous ne vous tourniez vers le marché noir de la vente et revente, c’est-à-dire vers le vol de voitures, ce que nous ne vous conseillons absolument pas !

D’autant plus que la majorité des véhicules volés sont destinés à l’exportation. D’ailleurs, le Port de Montréal serait le principal point de départ de ces autos vers des pays lointains. Si, récemment, on vous a dérobé votre principal moyen de déplacement, il se trouve peut-être dans un conteneur prêt à être embarqué. Le Honda CRV reste, toutes marques confondues, la convoitise des voleurs, le VUS demeurant en tête du peloton tant au Québec que dans le reste du Canada. Le second gagnant sur la liste est le Ford F-150. Un bon choix, surtout s’il est destiné à des pays où les infrastructures routières sont particulièrement déficientes.

Bien sûr, les constructeurs s’emploient à dévoiler de nouveaux modèles, mais compte tenu de la situation actuelle, ils sont plus prudents avant d’annoncer les dates précises où ils seront disponibles sur le marché. Cependant, dans la plupart des cas, on n’a d’autre choix que de passer une commande chez un concessionnaire et de s’armer de patience.



Quelques nouveautés dans la roue de cristal



Toyota Prius

Abordable, fiable, la Prius est appréciée par celles et ceux qui recherchent un véhicule qui ne pose aucun problème. Comme elle est hybride, la consommation de carburant s’en fait ressentir. Un atout majeur. Le modèle actuel commençait à faire ressentir son âge et Toyota a dévoilé la cinquième génération de ce modèle gagnant. Côté motorisation, aucun changement, la Prius reste une hybride, mais avec une augmentation de 50 % de son autonomie électrique. À retenir de ce nouveau modèle : un look des plus rafraichissant, avec une pointe de sportivité dans le design. En effet, l’avant se prolonge sans cassure avec l’immense pare-brise qui se termine en se fondant avec le toit. La nouvelle Prius, qui devrait arriver au cours du premier semestre 2023, saura attirer les regards.

Kia Niro

Plus beau, plus grand, Kia découvre la seconde génération de son VUS intermédiaire Niro. Changement total sur le plan du design, Kia a décidé de lui supprimer son air de minifourgonnette passe-partout pour lui greffer une authentique signature visuelle séduisante. Disponible avec trois motorisations différentes : hybride, hybride rechargeable et électrique. À noter que l’autonomie de la version électrique a été augmentée et dépasserait les 400 km contre 358 km pour la génération précédente. Petite touche esthétique amusante, les deux versions hybrides ont une garniture noire sur l’arche des roues, entre les portes arrière et le coffre. La version 100 % électrique offre le choix de deux couleurs : le noir et le gris acier. Rappelons que le Niro fait usage de nombreux matériaux recyclés et durables, même si on est encore loin du véhicule 100 % recyclable ou, pourquoi pas, biodégradable. La présentation intérieure subit aussi un important coup de jeune avec deux écrans qui se côtoient face au conducteur, et Kia joue la carte de la technologie avec un affichage tête haute de série, ou encore un éclairage ambiant programmable. Une clé numérique peut aussi se retrouver sur votre téléphone ou votre montre intelligente ou encore un infonuage qui met automatiquement à jour le système d’infodivertissement et les cartes de navigation. Rien de moins. Il ne serait pas exagéré de dire que Kia vise, avec ce Niro totalement nouveau, une clientèle jeune.

Honda Pilot

Il était attendu depuis longtemps. Il est vrai que le Honda Pilot, le plus grand et gros VUS de la gamme, affichait sept ans d’existence sans avoir été profondément actualisé. Le mal est réparé avec le tout nouveau Pilot qui, comme c’est le cas pour tout nouveau modèle, est plus grand et plus technologique que celui qu’il remplace. D’autant que la concurrence, forte dans cette catégorie, s’était montrée bien plus agressive, rendant encore plus obsolète le géant de chez Honda. Les concepteurs de ce tout nouveau Pilot n’ont pas joué de beaucoup d’audace ni dans le design extérieur du véhicule ni dans la présentation intérieure, avec l’écran d’infodivertissement planté au milieu de la planche de bord. L’ensemble respire la qualité, mais pas l’excitation visuelle. Pas de grand changement, sous le capot, le bon vieux V6 qui gagne 5 chevaux. En revanche, Honda a misé sur les technologies d’aide à la conduite, un système d’infodivertissement plus facile à utiliser et enfin une connexion Apple CarPlay et Android Auto sans fil.



Honda Accord

Qui a dit que les berlines intermédiaires étaient dépassées ? Honda ne semble pas y croire puisque la onzième génération de sa berline intermédiaire Accord sera bientôt disponible sur le marché canadien. Visuellement, cette énième mouture est réussie, mais garde une sagesse toute conservatrice dans ses lignes extérieures. Si la version EX conserve un moteur turbocompressé à quatre cylindres, il faudra se tourner vers les versions Sport et Touring pour bénéficier de la technologie hybride.



On ne sait pas ce que 2023 nous réserve relativement à l’industrie automobile. Il est toujours question de récession et nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle pandémie, mais il faut espérer que les autos deviendront de plus en plus propres sur le plan environnemental. Et, pour terminer, voici un petit conseil pour celles et ceux qui se déplaceront pendant les Fêtes avec leur véhicule électrique : l’Association des véhicules électriques du Québec rappelle que l’autonomie de ceux-ci baisse de 25 % à partir de -15 degrés et de… 50 % à partir de -25 degrés.