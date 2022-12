Pour votre peau

L’hydratant léger Swissline pour redonner vitalité à votre peau

La crème Cell Shock Smart Cream de SwissLine est un hydratant léger moderne qui redonne éclat et vitalité. Une bouffée de plaisir paradisiaque pour les peaux fatiguées par les agressions de la vie urbaine. Cela ressemble à un gel fouetté, mais s’apparente à une crème à l’eau… c’est complètement différent de tout ce que vous avez déjà essayé auparavant. Les formules efficaces de Swissline éveillent les sens, vous procurant la relaxation et la revitalisation dont vous rêviez.

https://swissline-skincare.ca

• • •

Coffret duo lift et fermeté pour hommes de IDC+

Ce coffret sera le meilleur cadeau pour la peau. Il contient deux soins qui offrent une routine antiâge pour hommes en deux étapes rapides et efficaces. Le sérum spécialisé intensif BOOST Collagen | Pro densifie et améliore le volume de la peau, combat des signes de perte de collagène, améliore l’élasticité et restructure l’hydratation pour une peau d’apparence souple, ferme et tonique. Quant à la crème-sérum tout-en-un MEN G2, elle cible simultanément les signes du vieillissement cutané grâce à la technologie brevetée, le REGEN. Ce soin tout-en-un s’applique sur le visage, le contour de l’œil et le cou en un seul geste, et ce, matin et soir.

https://www.idcdermo.com

• • •

Une Collection hiver en trio

L’entreprise québécoise Les Mauvaises Herbes vient de sortir un nouveau trio qui fera fureur cette saison-ci ! La Collection hiver arrive au bon moment avec la venue des prochains mois frisquets. Si vous aimez l’odeur de la forêt, c’est le trio qu’il vous faut ! Ces produits sont inspirés de la forêt boréale et sont fabriqués ici même au Québec. Le trio comprend une crème corporelle (pruche et cardamome), un savon (sapin baumier et benjoin) et une bougie (pin blanc et épices). De beaux produits à utiliser pour cet hiver ! Comme on dit, dans les petits pots, les meilleurs onguents !

https://www.lesmauvaisesherbes.com