Le chirurgien plasticien certifié Dr Stephen Nicolaidis, de la Clinique Contour, se spécialise en chirurgie mammaire et en remodelage corporel. Ses évaluations franches et complètes privilégient les techniques éprouvées plutôt que les procédés coûteux et non validés.

Pour traiter l’excès de graisse localisée, la liposuccion demeure la référence : aucune autre méthode n’élimine autant de graisse de façon fiable. Certaines solutions non invasives, souvent vantées par un marketing agressif, nécessitent plusieurs séances sans garantir de réels résultats, ce qui soulève des doutes quant à leur efficacité.

« Peut-on vraiment croire qu’un appareil posé sur la peau pendant une heure suffit à retirer des kilos de graisse, surtout si plusieurs rendez-vous sont nécessaires ? », interroge le Dr Nicolaidis. En présence de vergetures ou d’une importante laxité cutanée, la seule approche réellement efficace consiste à retirer l’excès de peau. À ce jour, aucune technologie « non invasive » n’a démontré sa capacité à corriger ces deux problèmes. De plus, les études élogieuses portant sur ce type de traitements sont le plus souvent financées par les fabricants eux-mêmes.

À la Clinique Contour, la sécurité des patient·es est la priorité. Les interventions mineures sont effectuées dans la convivialité du bureau de la rue Montcalm, tandis que les opérations majeures se déroulent dans un centre chirurgical accrédité, sous la supervision d’un anesthésiste. Celui-ci veille à la respiration et au confort durant toute la procédure. Contrairement aux idées reçues, l’anesthésie générale n’est pas le principal risque : c’est plutôt la sédation excessive en l’absence d’un professionnel qualifié. En confiant cette responsabilité à un anesthésiste expérimenté, le Dr Nicolaidis peut se consacrer pleinement à la chirurgie et offrir les meilleurs résultats. Le résultat ? Des interventions efficaces et durables. Seules les méthodes éprouvées sont retenues, qu’il s’agisse de relaxants musculaires ou d’agents de comblement pour le visage : aucun recours à des machines hors de prix ni à des promesses illusoires. Cette approche professionnelle traduit la volonté du Dr Nicolaidis de soigner des personnes, et non de simplement servir des clients.

INFOS | Clinique Contour, 1455 rue Montcalm, Montréal, QC H2L 3G9.

Téléphone : (514) 777-3358. https://contour-clinic.com/