Bien organisés ses voyages!

Des agendas et des carnets bien pensés

Nous écrivons et comprenons, approfondissons, voyons, pensons… avec notre main. C’est un peu la philosophie de l’entreprise LEUCHTTURM1917, qui est portée par la conviction qu’écrire à la main c’est penser sur papier. Les pensées deviennent des mots, des phrases, des images. Les souvenirs deviennent des histoires. Les idées se transforment en projets. Une perspective se dégage des notes. Fondée en 1917, LEUCHTTURM peut se prévaloir de plus de 100 ans d’expérience dans la fabrication de papier et de papeterie de haute qualité. L’entreprise a toujours été guidée par l’idée de produire des carnets et des calendriers bien pensés, qui répondent aux normes de qualité élevées de ses clients. Caractérisée par l’amour du produit, les détails fonctionnels, l’excellente qualité et une variété de couleurs, l’entreprise LEUCHTTURM1917 a adopté avant tout un langage de conception clair qui a reçu de multiples récompenses. Outre les agendas, elle propose aussi des carnets, d’excellents stylos ergonomiques, des rangements, que vous pouvez personnaliser.

https://fr.leuchtturm1917.ca

ou, pour les commandes téléphoniques : 1-800-363-7082

• • •

Bali, la magnifique valise Lambert

De plus en plus de gens voyagent seulement avec une valise de cabine. Et lorsqu’elle est aussi chic et pratique que le modèle Bali de la compagnie québécoise Lambert, on comprend pourquoi ! Munie de deux grands compartiments principaux, vous profiterez d’une capacité de rangement maximale. Vous pouvez également transporter votre ordinateur portable de 15 pouces grâce à la pochette avant conçue pour vos outils de travail et/ou de loisir. Voyagez en toute quiétude et avec style avec la valise Bali qui respecte les dimensions pour les bagages de cabine de la majorité des compagnies aériennes. Elle possède également des roues à 360 degrés et comprend trois housses individuelles pour les vêtements et chaussures. 269,99 $

https://www.designlambert.com

• • •

Étui à lunettes

Grâce à cet étui de voyage de la marque Moscot, on peut apporter en voyage jusqu’à quatre paires de lunettes en toute sécurité. Fabriqué en cuir végétalien et doté d’une fermeture à glissière sans couture, il permet de sélectionner sans effort sa monture du jour, pour ensuite poursuivre sa route ! 55 $

https://www.moscot.com