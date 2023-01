La plus belle journée de leur vie!

Animateur radio au 107,5 Rouge à Québec, Gab Marois s’est marié à la mi-décembre dans la Vieille Capitale avec son chum Hubert, entourés de leurs familles et de nombreux ami.e.s. Gab a récemment partagé plusieurs photos de l’événement sur son compte Instagram en s’exclamant, c’est «La plus belle journée de ma vie!»

Les deux hommes de Québec s’étaient fiancés à l’été 2020. À l’époque, l’animateur avait d’ailleurs confié en onde avec émotion comment son chum Hubert (un fan fini de Céline Dion… qui a déjà parlé de sa passion pour la chanteuse sur ICI Première), lui avait fait la «grande demande» en le surprenant lors d’un rendez-vous d’affaires.

Le couple a attendu que la pandémie se résorbe pour finalement passer aux actes et se marier six ans après leur rencontre. La réception et le reste de journée ont été immortalisée par de très belles photos, dont sous la neige dans le Vieux Québec, signées Annie Simard (https://anniesimardphoto.com/instagram), une amie du couple.

Vous pouvez d’ailleurs voir un grand nombre de photos en visitant la page instagram de l’animateur : http://www.instagram.com/gab_marois. Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés.