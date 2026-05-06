Trans Mauricie/Centre-du-Québec célèbre 10 ans d’engagement et de visibilité

Dix ans après sa fondation, Trans Mauricie/Centre-du-Québec poursuit plus que jamais sa mission de soutien, d’accompagnement et de sensibilisation auprès des personnes trans et non-binaires de la région. Fondé en 2016 à Trois-Rivières par Nicolas Niquette, un homme trans, et sa conjointe Louise Lacroix, l’organisme est devenu au fil des années une ressource essentielle en Mauricie et au Centre-du-Québec.

À ses débuts, Trans Mauricie/Centre-du-Québec avait comme objectif premier d’offrir un espace sécuritaire et du soutien aux personnes trans vivant différentes réalités liées à leur parcours. Rapidement, les besoins grandissants de la communauté et de la population régionale ont amené l’organisme à élargir son champ d’action. Aujourd’hui, l’équipe accompagne également les proches et les membres de l’entourage, propose des formations et collabore avec divers milieux afin de favoriser une meilleure compréhension des réalités trans et non-binaires.

En une décennie, l’organisme a contribué à faire avancer la reconnaissance des droits et de la dignité des personnes trans et non-binaires dans la région, tout en créant des espaces plus inclusifs et bienveillants. Une mission qui demeure essentielle dans un contexte où les enjeux liés à la diversité de genre continuent de susciter de nombreux débats sociaux et politiques.

Pour souligner ce 10e anniversaire, Trans Mauricie/Centre-du-Québec organise le Bingo des alliés, le 15 mai prochain à 20 h, à l’Hôtel Montfort de Nicolet. L’événement prendra des allures de grande fête inclusive grâce à la participation de Joanie Grenier et de Rainbow Drag, qui uniront leurs énergies pour coanimer la soirée. L’activité servira également de levée de fonds afin de soutenir les services offerts par l’organisme.

Par cette célébration, Trans Mauricie/Centre-du-Québec souhaite non seulement marquer le chemin parcouru, mais aussi remercier toutes les personnes alliées, partenaires et membres de la communauté qui ont contribué, au cours des dix dernières années, à bâtir une société plus ouverte et inclusive.

INFO Bingo des alliés, le 15 mai prochain à 20 h, à l’Hôtel Montfort de Nicolet.. Billets en vente via ZEFFY au coût de 35$

Pour Trans Mauricie/Centre-du-Québec https://www.transmcdq.com