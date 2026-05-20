Montrer son couple sur les réseaux sociaux :la vie de Zac et Xav

Zachary (Zac) Courchesne et Xavier Roberge, respectivement vidéaste/photographe et comédien, ont longtemps partagé leurs contenus sur leur propre plateforme personnelle. Mais depuis presque un an, le couple dans la mi-vingtaine originaire de Vaudreuil, dans l’ouest de Montréal, font du contenu ensemble via leur compte @zac_et_xav sur Instagram, où ils partagent du contenu humoristique ou des tranches de vie, au grand plaisir d’un public qui a rapidement été au rendez-vous.

Comment a commencé cette création de contenu à deux?

Zac : On a toujours été dans la sphère des publicités. Xavier est comédien depuis longtemps. Notre histoire d’amour a commencé quand on avait 16 ans. J’ai rejoint cette industrie pour croiser Xavier au début. C’était très organique : on y a pris goût et c’est devenu un emploi, mais c’est d’abord une passion commune. C’est les racines encore de pourquoi on le fait encore maintenant : c’est quelque chose qui nous allume comme couple, qu’on a du plaisir à faire.

Xavier : Ça faisait quelques années que j’étais déjà sur les réseaux avec mon podcast, mais j’étais « zero out ». Je parlais toujours de « la personne » ou je disais « elle » [pour parler de mon partenaire]. C’était un défi pour moi, je gardais mon orientation privée. Quand j’ai rencontré Zac, il était déjà plus épanoui sur les réseaux. Quand nous deux c’est devenu un petit peu plus officiel, on a commencé à faire des TikToks ensemble et la réaction a été tellement bonne et positive – je sais que c’est pas la chance que tout le monde a – que ça m’a donné le goût de m’assumer avec Zac et personnellement aussi. Depuis un an, je suis super épanoui, j’en parle, je n’ai plus de tabou, je me sens mieux.

Est-ce que vous avez encore des craintes ou des inquiétudes par rapport à cela?

Xavier : Je pense que c’est plus de ma part. Moi, c’est quand même encore un combat… Depuis que j’ai 6 ans je le cache, et ça fait juste un an que je l’assume plus. C’est sûr que j’ai encore de la misère. J’ai encore du mal avec le regard des gens quand on se promène dans la rue. Mais quand on marche dans la rue et qu’on se fait reconnaître et qu’on se fait dire des messages de bonté en lien avec ça, ça compense entièrement. Je m’en viens pas pire!

Quel est le processus pour décider de faire une vidéo ensemble?

Zac : On traite ça comme une business maintenant, vu que ça repose quand même sur un revenu. On est un peu plus assidus, mais Xavier et moi, on s’est toujours dit, justement, que c’est quelque chose qu’on aime faire, qui nous rattache en tant que couple et c’est super important qu’à chaque fois qu’on fait une vidéo, on a vraiment envie de la faire. On a beau être au ¾ de la création de la vidéo, si on a une chicane, il n’y a aucune chance qu’on va continuer et se forcer à le faire juste parce qu’on veut publier un TikTok. [On fait nos vidéos quand] on a des idées, on écrit des petits sketchs un peu comme un film, on s’emballe, on en parle.

Xavier : On pose le téléphone et on a juste du fun comme on en a hors vidéo, mais ça adonne qu’on le filme.

Quelles sont vos vidéos préférées parmi celles que vous produisez?

Zac : Tous les sketchs qui tournent vers l’absurde, j’ai vraiment du fun à le faire. J’aime quand il y a un storyline, mais aussi les vlogs où on se fait des surprises Xavier et moi.

Xavier : Zac et moi on a tellement une manière de voir la vie complètement différente et c’est ça qui est fascinant, et on le découvre de plus en plus. Je découvre d’autres parties de comment on est différent en vidéo, et ça tourne en chicane, mais pas en vraie chicane, c’est plus en petit « pognage » absurdes où on finit par rire. Je pense que le public aime ça aussi, ces moments où les deux on devient intense pour un sujet qui est complètement absurde. Moi ça me fait bien rire.

Pourquoi pensez-vous que votre contenu fonctionne autant?

Xavier : Je pense qu’il y a plusieurs aspects. Je sais que moi, de voir un compte comme ça, ça m’aurait fait du bien. On est un couple qui n’est pas défini nécessairement par son

homosexualité : on est juste amour, on a du fun et on fait des vidéos. Je pense que ça inspire les gens qui sentent qu’ils ont trop de pression par rapport à leur homosexualité, qui cherchent de l’acceptation, du ludique.

Ressentez-vous une pression à devoir toujours montrer une image heureuse en tant que couple homosexuel?

Xavier : Je ne sens pas vraiment la pression. On fait vraiment nos vidéos en ayant du fun. Par contre, je pense qu’on a probablement peut-être plus un devoir. On doit comprendre l’impact qu’on a et en parler plus.

Un dernier message que vous aimeriez faire passer?

Zac : Je veux remercier notre communauté. Notre vie a changé en un an grâce aux gens qui s’engagent dans nos trucs et nous encouragent. On a plusieurs projets qui s’en viennent, des belles surprises et des belles nouveautés.

Xavier : J’encourage les gens à ne pas avoir peur. Je me suis tellement épanoui en un an. J’encourage le monde à le faire. Dans l’amour et le fun, c’est la meilleure manière de faire rayonner la communauté.

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