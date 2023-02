Un programme de mentorat pour les jeunes trans va débuter à Regina

Ce projet pilote visant à implanter un programme de mentorat par les pairs auprès de la communauté transgenre verra le jour en juin prochain à l’occasion de l’événement Trans Pride 2023 de Regina.

La directrice du projet, November Latham, a expliqué en entrevue avec Radio-Canada que le programme «Into the Streets» organisera des événements communautaires mensuels et qu’il culminera par une série de projets et d’événements organisés par des mentors pendant cette période.

November Latham souligne que les mentors recevront une allocation de 1000 $ et une commandite de 200 $ pour réaliser leurs projets et leurs événements à l’occasion de Trans Pride.

Des activistes locaux facilitent ce programme de mentorat par les pairs avec le soutien administratif et financier d’Ivy+Dean Consulting et de l’UR Pride Centre for Sexuality and Gender Diversity. Le programme permettra de jumeler jusqu’à cinq jeunes âgés de 15 à 25 ans avec des mentors expérimentés.

La directrice du programme, Cat Haines, espère que le mentorat permettra à la communauté de développer la prochaine génération de jeunes qui pourront reprendre le flambeau du transactivisme.

