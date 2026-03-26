Mars 2026, Équipe Montréal en bref

Assemblée générale annuelle d’Équipe Montréal

Le conseil d’administration d’Équipe Montréal convie ses membres et partenaires à son assemblée générale annuelle, qui se tiendra le dimanche 26 avril 2026 à midi au bar Le Cocktail. Cette rencontre permettra de lancer l’année 2026-2027 sous le signe de l’écoute et de la proximité. La journée débutera par une rencontre des président·e·s des groupes membres (12 h à 13 h 30), comprenant notamment une table ronde sur l’avenir du Gala annuel, la carte de membre et les priorités de l’organisme. Un goûter suivra à 13 h 30, avant la tenue officielle de l’AGA de 14 h à 15 h. La rencontre se conclura par une période de réseautage jusqu’à 17 h. Les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire en ligne. Il est également possible de poser sa candidature pour joindre le conseil d’administration en écrivant à [email protected].

Un événement pour promouvoir le sport féminin LGBTQ+

Le 8 avril prochain, le bar Le Nadia accueillera un événement festif et rassembleur consacré à la promotion du sport féminin au sein des communautés LGBTQ+. Organisée en collaboration avec Lab PROFEMS, cette initiative vise à amorcer une réflexion sur la mixité dans les milieux sportifs LGBTQ+ québécois. Les organisateurs souhaitent mieux comprendre les dynamiques actuelles et explorer des pistes concrètes afin de créer des environnements sportifs véritablement inclusifs où les femmes des minorités sexuelles et de genre peuvent s’épanouir pleinement. La programmation détaillée sera dévoilée prochainement sur les réseaux sociaux.

Ensemble vocal Ganymède en concert le 2 mai

L’Ensemble vocal Ganymède prépare son prochain concert, prévu le 2 mai. Le chœur présentera un programme mêlant musique spirituelle, humoristique et printanière, dont l’œuvre principale sera Lux Aeterna de K. Lee Scott.

Les billets seront disponibles au début d’avril.

Information : [email protected] ou 514-992-5362.

Hors Sentiers conclut sa saison hivernale

Le groupe de plein air Hors Sentiers conclura sa saison hivernale le 28 mars avec son traditionnel souper de fin de saison à la cabane à sucre Au pied de l’érable, à Mirabel. L’événement marquera également le lancement du programme été 2026.

Parmi les prochaines activités prévues :

• 7 au 26 avril : voyage en villa en Andalousie (Espagne)

• 25 avril : randonnée à la Réserve de la faune du lac Saint-François

Information et inscription : horssentiers.ca

Les vendredis country du Club Bolo

Le Club Bolo invite les amateurs et amatrices de danse à ses vendredis country. Les portes ouvrent à 19 h et les cours de danse en ligne débutent à 19 h 30, avec des niveaux adaptés autant aux débutants qu’aux danseurs avancés. Les activités se déroulent au Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine-d’Alexandrie (1700, rue Atateken, Montréal). Les inscriptions peuvent se faire en ligne et permettent de courir la chance de gagner une consommation gratuite.

Information : clubbolo.com

Le Chœur gai de Montréal célèbre « Mémoires d’ici »

Le Chœur gai de Montréal (CGDM) présentera son nouveau spectacle « Mémoires d’ici » les 1er et 2 mai 2026 à 20 h, au Gesù. Ce concert propose un voyage musical à travers les paysages, les villes et les récits qui façonnent l’identité du Québec et du Canada. Le programme mettra notamment à l’honneur des artistes comme Robert Charlebois, Joni Mitchell, Jean-Pierre Ferland, Alanis Morissette, Mitsou, Charlotte Cardin, The Weeknd et Les Cowboys Fringants. Sous la direction artistique de Julie Roy et la direction musicale de Lorenzo Somma, la cinquantaine de choristes du CGDM sera accompagnée par un ensemble de quatre musiciens.

Les billets sont offerts au coût de 40 $.

Information : cgdm.org

Le collectif théâtral Ensemble présente Michel Tremblay

Le Collectif théâtral Ensemble présentera la pièce La maison suspendue de Michel Tremblay du 7 au 9 mai 2026 au Théâtre de la Comédie de Montréal. La mise en scène est signée Jean-François Quesnel, avec Marc-André Leclair et sa troupe. Des tarifs étudiants, accessibles et solidaires sont offerts à partir de 25 $. La billetterie est accessible via les réseaux sociaux du groupe « ENSEMBLE –

Collectif théâtral LGBTQ+ » sur Facebook et Instagram.

lGay Games de Valence 2026 l’uniforme de la délégation montréalaise

La préparation se poursuit pour les Gay Games de Valence 2026. Les membres de la délégation montréalaise peuvent désormais procéder à l’essayage de l’uniforme officiel, dont la version finale est presque complétée. Les essayages se déroulent chez Volvox (1346, rue Ontario Est, Montréal) jusqu’au 19 avril. La production des uniformes prendra ensuite de quatre à cinq semaines, pour une livraison prévue à la fin mai, date qui reste à confirmer.