Un Village qui se dépasse et qui vous attend tout l’été

Cher·ère·s lecteur·rice·s, je dois vous l’avouer : j’avais vraiment hâte de vous parler de cet été. C’est ma deuxième année à la SDC du Village, et je peux vous dire que le retour de la piétonnisation reste un des moments les plus forts de l’année. C’est là que tout repart. Que la rue change de rythme. Que le Village reprend pleinement sa place. D’année en année, on est toujours aussi content·e·s de retrouver les terrasses, l’ambiance et cette effervescence bien à nous.

Cette année, on a clairement eu envie de se dépasser. Le premier week-end est déjà derrière nous, et une chose est certaine : le Village est bien vivant. On redécouvre la rue, on retrouve des visages familiers, on en croise des nouveaux… et très vite, l’énergie s’installe. Une énergie qu’on ne planifie pas complètement, mais qu’on reconnaît immédiatement. Depuis plusieurs années, ce week-end d’ouverture donne le ton. Et cette année marque un tournant : la 4e édition du Grand Championnat national de drag de Montréal devient, pour la première fois, le Grand Festival National de drag de Montréal, un événement sur trois jours qui lance la saison avec panache. Chaque édition

a sa propre couleur, mais une chose reste constante : une énergie rassembleuse, festive et assumée.

Mais surtout, ce week-end n’est qu’un point de départ.

Eric Therrien Nadeau

Chargé de projets — événements, communications et développement

Une rue qui change de rythme

Tout au long de la saison estivale, la rue Sainte-Catherine change de rythme. Elle ralentit, elle s’ouvre, elle devient un espace où l’on prend le temps de marcher, de s’arrêter, de se retrouver.

On y flâne. On s’y attarde. On y reste. Et pour nourrir cette transformation, on a construit une programmation qui évolue d’un week-end à l’autre, avec une volonté simple : garder le Village vivant, surprenant et accessible. Cette année, 11 promotions commerciales viendront ponctuer la saison, autant d’occasions pour les commerçant·e·s de créer des rendez-vous qui feront vibrer le Village tout l’été. Ces moments-là font sortir le Village dans la rue. Ils rapprochent les gens, créent des échanges et donnent au quartier toute sa vitalité.

Des week-ends qui ont une signature

On ne voulait pas seulement enchaîner des événements. On voulait créer des moments distincts, des week-ends avec une identité claire. Le retour du week-end inspiré du mythique Wigstock, Le Village plein la tête, du 19 au 21 juin, avec son concours Une tête à 5000$, en est un parfait exemple. Un moment où l’audace prend toute la place, où le style devient spectacle, et où la rue se transforme en scène ouverte.

Les fiertés culturelles, comme celles du Brésil et du Mexique, viendront aussi insuffler leur énergie au Village. Des week-ends qui font voyager, qui rassemblent et qui reflètent la diversité du quartier.

Et puis, il y a des rendez-vous qu’on est particulièrement heureux de retrouver. Le cirque débarque dans le Village, qui revient du 9 au 12 juillet, transformera à nouveau la rue en un véritable espace de performance à ciel ouvert. Acrobaties, poésie, prouesses physiques et moments suspendus viendront ponctuer le quotidien, créant des instants d’émerveillement accessibles à toustes.

Crédit photo : Andrea Robert Lezak

Les incontournables

Certains moments restent des repères importants. Fierté Montréal, du 31 juillet au 9 août, demeure un point culminant. Pendant dix jours, le Village devient un lieu de célébration, de visibilité et de rassemblement pour la communauté 2ELGBTQIA+ et ses allié·e·s. C’est un moment où le quartier rayonne bien au-delà de ses frontières, et où l’on mesure toute la portée de cet espace. Nous vous dévoilerons d’ailleurs plus en détail la programmation de ce festival tant attendu dans notre prochaine chronique.

Le Fetish Weekend, du 2 au 7 septembre, avec son esthétique unique et sa portée internationale, contribue quant à lui à cette identité plurielle, libre et assumée qui caractérise le Village. Cet événement transforme l’ambiance du quartier et attire une clientèle variée, créant une énergie singulière et assumée.

À échelle humaine

Mais au-delà des grands rassemblements, ce qui fait la richesse du Village, ce sont aussi les expériences plus proches. Les balades humoristiques de Charlie Morin les mardis du 16 juin au 1er septembre, s’inscrivent parfaitement dans cette logique. Une autre façon de parcourir la rue, de la regarder autrement, entre humour, observations du quotidien et regard sensible sur le quartier. Une occasion de ralentir et de redécouvrir le Village sous un autre angle. Sous la direction du très talentueux Louis Guillemette, les Cabarets Extravaganza feront de Sainte-Catherine une véritable scène à ciel ouvert tout au long de l’été. Entre performances éclatées, disciplines variées et artistes d’ici, ces rendez-vous viendront rythmer les fins de semaine et participer pleinement à l’énergie du quartier. Nouvel ajout cette année, les artistes de Diffusion FAR viendront également faire leur tour à quelques reprises au cours de l’été, ajoutant une touche supplémentaire de création à la programmation. Ce sont souvent ces moments-là qui marquent.

Un Village pour toustes

Au fond, tout ce qu’on met en place repose sur une idée simple : faire du Village un endroit où toustes se sentent à leur place. Un espace ouvert, où l’on peut être soi-même sans compromis. Où les différences cohabitent naturellement. Et où la fête devient un langage commun.

Crédit photo : Andrea Robert Lezak

Une saison qui se prolonge

La saison se poursuit jusqu’à l’automne, avec des moments rassembleurs qui viennent clore la piétonnisation en beauté. Et comme chaque année, les plantes qui auront habité la rue pendant tout l’été repartiront entre de nouvelles mains, un petit bout du Village qu’on ramène chez soi, et qui prolonge un peu l’été, même après la saison.

Une fierté bien réelle

Personnellement, je suis particulièrement fier de faire partie de cette équipe et de

contribuer, à ma façon, à faire évoluer le Village. Ce qu’on construit ici dépasse largement la programmation. C’est un espace vivant. Un lieu d’appartenance. Un quartier qui continue de se transformer, tout en restant fidèle à ce qu’il est.

Et ça, ça ne se fait jamais seul.

Merci à nos partenaires, la Ville de Montréal, l’arrondissement de Ville-Marie et la Caisse

Desjardins du Centre-Ville-de-Montréal, pour leur soutien essentiel. Merci à celles et ceux qui fréquentent le Village, qui y travaillent, qui y passent… et qui, chacun à leur façon, le font exister.

Le Village, ça ne se visite pas, ça se vit. Et cet été, on en a encore beaucoup à vous faire vivre.

L’été ne fait que commencer, on se voit sur Sainte-Catherine!

Tous les détails de la programmation vous seront dévoilés au www.villagemontreal.ca