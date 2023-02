Aux États-Unis, le Dakota du Sud veut forcer les mineurs transgenres à détransitionner

Le Dakota du Sud vient d’adopter une loi extrêmement restrictive à l’encontre des personnes transgenres. Elle va notamment pousser les mineur·e·s transgenres à cesser leur processus de transition. Une décision susceptible de mettre beaucoup de personnes en danger.

«Les enfants du Dakota du Sud sont notre futur. Avec cette loi, nous les protégeons de procédures médicales dangereuses et permanentes» s’est félicité la gouverneure conservatrice de l’État américain, Kristi Noem, qui vient de signer une loi obligeant, de fait, les mineur·es transgenres à détransitionner.

Le Dakota du Sud est ainsi le premier État à adopter une loi aussi dure vis-à-vis des jeunes transgenres de moins de 18 ans, comme le rapporte Vice. Concrètement, les sénateurs locaux, en grande majorité Républicains, ont adopté une proposition de loi interdisant les soins liés à l’affirmation de genre pour les moins de 18 ans. Cela correspond dans les faits à empêcher ces jeunes d’accéder à des médicaments bloquant leur puberté, aux hormones et aux chirurgies de transition.

Cette proposition, officiellement entérinée par la gouverneure, impose également aux médecins qui proposent ces soins dans le Dakota du Sud de cesser de le faire. Iels ont un an pour se plier à cette nouvelle règle. Or, sans soin ni suivi de proximité, les mineur·es transgenres de l’État qui ont déjà entamé une transition seront, par la force, des choses, contraint·es de détransitionner, à moins d’avoir les moyens de se rendre dans un État voisin. Les médecins qui refusent de se soumettre à cette nouvelle disposition pourront être interdits d’exercice.

18 autres États pourraient suivre

Les défenseur·es des droits LGBTQIA+ aux États-Unis sont évidemment outré·es de cette décision qui met la jeunesse transgenre en grand danger, contrairement à la rhétorique présentée par le gouvernement local. Plusieurs études ont déjà démontré le risque de suicide accru chez les enfants et adolescent·es trans. Les soins comme les bloqueurs de puberté permettent, de source médicale, d’amoindrir ces symptômes de dépression et d’anxiété.

Le Dakota du Sud n’est malheureusement pas le seul État à s’attaquer à ces droits. Dix-huit autres sont en passe d’adopter ce même type de loi, avec plus ou moins de restrictions sur les personnes ayant déjà entamé un processus de transition. Dans l’Oklahoma, les sénateurs Républicains essaient de pousser un texte encore plus restrictif, rapporte Vanity Fair. En dessous de 26 ans, les soins de transition de genre ne seraient alors plus autorisés. Un désastre.