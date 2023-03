Avec son Kamasutra queer, le duo Sapphosutra bouscule les représentations

Le couple lesbien à l’origine du compte Instagram Sapphosutra publie un manifeste érotique saphique.

Fort·es d’une belle communauté sur Instagram, où iels ont lancé il y a quatre ans le compte Sapphosutra, Léontin Lacombe et Lou Dvina viennent de publier leur Kamasutra queer, un ouvrage érotique, artistique et anthologique. Devant l’absence de représentations des sexualités queer, ce livre compile une trentaine de positions inspirées de la vraie vie de leurs followers, enrichies de dessins et de textes issus de la culture lesbienne ou queer.

Ce “manifeste érotique saphique”, comme iels l’ont sous-titré, cherche à mettre en lumière une culture et des pratiques invisibilisées dans le passé et à ouvrir, au prisme de la diversité et de l’inclusivité, de nouveaux possibles pour les imaginaires d’aujourd’hui.

«Lou et moi avons lancé le projet à l’été 2019, alors qu’on finissait nos études» explique Léontin Lacombe. « Au départ, on était surtout désireux·ses de mener un projet artistique à deux. Notre relation était récente et, pour notre intimité, Lou avait fait des recherches de Kamasutra lesbien sur Internet. Elle avait trouvé très peu de choses et souvent, ça ne correspondait pas à notre réalité. Alors on a décidé de lancer notre projet artistique autour de ce sujet, pour faire en sorte qu’il y ait plus de représentations des amours et des entités lesbiennes.

https://sapphosutra.fr

https://www.hachette-pratique.com/livre/kamasutra-queer-9782019326302/