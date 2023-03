Miser sur la spiritualité pour changer le monde

Dans le monde d’aujourd’hui, la technologie est omniprésente et elle continue de changer rapidement notre vie quotidienne. Les avancées technologiques nous permettent d’accéder à une quantité incroyable d’informations en temps réel, de communiquer instantanément avec des personnes du monde entier et d’automatiser des tâches autrefois fastidieuses. Toutefois, cette dépendance croissante à la technologie peut avoir des effets négatifs sur notre santé mentale et physique.

En tant qu’entrepreneur en construction et professeur de yoga, j’ai découvert les avantages d’avoir un espace dédié au recueillement, à la méditation et au yoga chez moi, qui intègre des concepts de design et de construction pour une expérience complète. Une expérience spirituelle. En 2003-2004, lors d’un long voyage en Asie, j’ai découvert le yoga et la méditation, et depuis, ces pratiques m’aident à me connecter avec mon moi intérieur et à trouver la paix intérieure. En 2018, j’ai décidé de retourner dans le sud de l’Inde pour suivre une formation intensive de 1750 heures à la Fondation Isha pour devenir

professeur de Hatha Yoga.

La création de mon espace de recueillement a été une révélation. J’ai intégré des matériaux naturels tels que le bois et la pierre pour créer une atmosphère apaisante et chaleureuse. Des couleurs douces et des textures confortables renforcent l’ambiance relaxante de la pièce. La disposition de la pièce est également très importante. J’ai choisi une pièce calme et isolée de la maison pour minimiser les distractions et maximiser l’intimité. La mezzanine donnant accès au toit était l’espace idéal pour moi.

Le choix de l’éclairage était également crucial. J’ai opté pour de grandes portes-fenêtres de 18 pieds qui baignent la pièce de lumière. Le soir, j’ai privilégié un éclairage doux et tamisé pour créer une ambiance relaxante et apaisante. Les sources d’éclairage indirectes, telles que les lampes de sol et les appliques murales, contribuent à créer une atmosphère confortable et chaleureuse. L’ajout de plantes et de matériaux naturels dans l’espace de méditation aide à améliorer la qualité de l’air et ajoute une touche de nature apaisante. Des murs végétaux ou des jardins d’intérieur peuvent également être intégrés dans l’espace de méditation pour créer une ambiance relaxante.

J’ai créé un environnement de méditation paisible en installant un revêtement de sol en chêne, ainsi qu’un système de ventilation pour maintenir une température et une qualité d’air optimales. Le choix des couleurs et des textures est également important pour créer une atmosphère relaxante. J’ai privilégié des couleurs douces et apaisantes, ainsi que des textures naturelles comme le bois et le lin pour ajouter une touche de chaleur et de confort à l’espace.

Comme la pièce fait également office de bureau, il était crucial pour moi que l’espace soit polyvalent. Ainsi, je peux facilement convertir l’espace de travail en un coin détente sans que l’énergie ne soit contaminée par les préoccupations professionnelles. Avoir un espace de méditation dédié à la maison m’a permis de créer un environnement qui m’aide à me recueillir et à m’immerger dans mes pratiques de yoga et de méditation. Mais ce n’est pas tout, en me focalisant sur l’essentiel, je suis plus heureux et plus épanoui. En me concentrant sur mon corps et ma respiration, j’ai appris à écouter mes besoins physiques et à me connecter avec mes émotions. Ces pratiques me permettent de mieux comprendre l’importance de l’équilibre entre le corps et l’esprit. D’ailleurs, lorsque j’entretiens mon corps grâce à une alimentation saine et une activité physique régulière, je remarque aussi une amélioration significative de mon bien-être mental et émotionnel. Pour moi, la spiritualité ne se limite pas à une pratique religieuse, c’est avant tout une manière de prendre soin de moi-même et de mon corps. En chérissant mon temple intérieur, je me donne les moyens de vivre une vie épanouissante et heureuse. Et je suis convaincu que la spiritualité peut changer le monde. Elle nous aide à être en paix avec

nous-mêmes, à trouver notre propre chemin et à être heureux. C’est une voie vers le bonheur et le bien-être, et cela peut faire une différence positive dans le monde.

En conclusion, nous avons vu comment les moments de recueillement peuvent avoir un impact positif sur notre bien-être mental et émotionnel. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités par les distractions de la vie quotidienne, il est important de prendre le temps de se déconnecter et de se recentrer. Avoir un espace dédié au recueillement peut être bénéfique car il permet de créer une atmosphère propice à la méditation et à la réflexion. En créant un environnement paisible et confortable, nous sommes mieux à même de nous connecter avec notre moi intérieur et de trouver la paix intérieure. Et cela, à son tour, peut nous aider à être plus heureux, plus épanouis et à vivre une vie plus authentique et plus satisfaisante. Alors, pourquoi ne pas créer votre propre espace de recueillement aujourd’hui et commencer à profiter des nombreux bienfaits de la méditation et de la spiritualité ?

