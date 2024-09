La réouverture du restaurant Le 9e du Centre Eaton fait la une des journaux de Montréal. Ce restaurant est situé au dernier étage de l’ancien grand magasin Eaton datant de 1925, jadis appelé L’Île-de-France en référence à la salle à manger de première classe du paquebot du même nom. Sa réhabilitation marque une étape importante dans la revitalisation du centre-ville de Montréal et célèbre le patrimoine culturel et architectural de la ville. EVOQ Architecture est particulièrement fière d’avoir joué un rôle déterminant dans la réhabilitation du 9e, en travaillant en étroite collaboration avec Ivanhoé Cambridge et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Conservation d’un joyau Art déco

Après une fermeture de plus de deux décennies et deux ans de travaux de réhabilitation, l’ancien restaurant du grand magasin Eaton de la rue Sainte-Catherine reprend vie. Classé monument historique en 2000, ce joyau Art déco conçu en 1931 par l’architecte français Jacques Carlu reprendra une place de choix dans le paysage architectural du centre-ville de Montréal.



Quelques mois après le classement du lieu par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, Ivanhoé Cambridge, le propriétaire du bâtiment, a fait appel à EVOQ pour élaborer une stratégie de conservation du 9e, dans l’attente d’une nouvelle vocation. Fruit d’une étroite collaboration qui dure depuis 2001, la réouverture du 9e comme restaurant et espace événementiel a nécessité la

planification d’interventions complexes sur plusieurs étages du bâtiment, travaux essentiels pour respecter les normes actuelles de sécurité, d’hygiène et de confort. Intégrées avec soin, ces modifications sont aujourd’hui peu visibles à l’œil nu.

Entre modernisme et tradition

C’est plutôt la mise en valeur du cadre imaginé par Carlu qui prévaut. Sur la base des photographies d’époque et d’investigations menées sur place, chaque composante d’origine a été soigneusement nettoyée, réparée ou, dans certains cas, reproduite par des artisans spécialisés, dans l’intention de redonner au 9e son riche caractère de tradition, de modernisme et d’exotisme pour lequel il avait été célébré dès 1931. EVOQ a assemblé une équipe multidisciplinaire de spécialistes pour répondre aux exigences du projet de restauration et de réhabilitation des espaces intérieurs patrimoniaux du 9e. Après une évaluation de l’état du bâtiment et de ses éléments caractéristiques, l’équipe a défini la stratégie de conservation nécessaire pour redonner au restaurant sa splendeur d’antan, tout en respectant son immense valeur patrimoniale.

Faire renaître l’histoire

Les architectes d’EVOQ étaient responsables d’encadrer une large équipe d’experts en conservation d’art, de mobilier et des matériaux, en génie mécanique, électrique et structure, en éclairage architectural, en services alimentaires, en intégration scénographique, ainsi qu’en acoustique.

Les composantes historiques, telles que les colonnes de marbre, les reliefs en plâtre, les fresques et les urnes en albâtre ont été minutieusement restaurées. Certains planchers et tissus muraux ont également été refaits. Le marbre ornant diverses surfaces a été réparé. Les portes, les garnitures, les grilles décoratives, les garde-corps et les luminaires, tous composés de monel, un métal distinctif de la période Art déco, ont conservé leurs designs d’origine malgré l’intégration des nouveaux systèmes de ventilation et électriques et une mise aux normes complète. Une analyse détaillée des couches successives de peinture présentes dans les espaces principaux a également permis de ramener la gamme des couleurs à la palette des années 1930. Avec la réintégration d’une partie du mobilier d’origine, tous ces efforts visaient à rétablir le cadre décoratif complet imaginé par Jacques Carlu.

« C’est un immense honneur d’avoir contribué à redonner aux Montréalais un lieu d’exception qui leur est resté cher et qui pourra dorénavant participer au renouveau du centre-ville de la métropole », conclut Georges Drolet, architecte, associé principal, chef de la direction.

À propos EVOQ

EVOQ est une firme multidisciplinaire réputée pour son engagement à concevoir des interventions architecturales adaptées à leur contexte et porteuses de sens. Avec des bureaux stratégiquement situés à Montréal, Québec, Ottawa et Toronto, notre équipe de plus de 120 professionnels excelle dans les domaines de la conservation du patrimoine, de la planification et du développement avec les communautés inuites et des Premières Nations, du design contemporain, institutionnel et résidentiel et de l’architecture de paysage. L’approche collaborative d’EVOQ permet d’assurer que chaque projet dépasse les attentes des client.e.s, ce qui se traduit par des aménagements qui inspirent et qui perdurent.

Fiche technique

Architecture : EVOQ Architecture

Architecte, bâtiment historique : Jacques Carlu (1890-1976)

Structure : NCK / Mécanique et électrique : BPA

Hygiène industrielle : Xenobios / Éclairage : Gabriel Mackinnon Lighting Design

Acoustique : M J M Conseillers en Acoustique inc.

Conservation mobilier patrimonial : Fabienne Torro

Conservation marbre : Trevor Gillingwater / Conservation métaux : Edmund Bowkett

Entrepreneur général : Avicor / Plâtres ornementaux : Groupe Surmesure

Restaurateur marbre : Carrelage Casco inc.

Restauration, fresques, vasques, métaux, portes : DL Héritage inc.

Finition décorative : Marie-France Kech

Photographe : Maxime Brouillet

