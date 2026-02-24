Environnements sensibles conçus avec soin à partir d’un Shoebox du Plateau

Situé dans le quartier du Petit Laurier, à Montréal, le projet ShoeBox CHB propose une réinterprétation sensible d’un shoebox montréalais, adaptée aux modes de vie familiaux contemporains. L’intervention repose sur un agrandissement discret en retrait, une mise en scène rigoureuse de la lumière naturelle et une matérialité volontairement sobre, affirmant qu’agrandir peut relever d’un geste mesuré, contextuel et durable.



La maison d’origine, produite d’une culture traditionnelle avec des matériaux locaux, est conservée dans sa volumétrie et son expression sur rue. La façade avant demeure volontairement inchangée, maintenant un dialogue respectueux avec le tissu urbain existant. En retrait, un nouvel étage s’inscrit avec retenue, habillé d’un acier inoxydable satiné dont les reflets varient selon la lumière et le paysage, réduisant visuellement l’impact du volume ajouté.

Sachez qu’un Shoebox (boîte à chaussures) à Montréal est une petite maison unifamiliale d’un seul étage, construite principalement entre 1900 et 1940 pour les familles ouvrières. Caractérisée par un toit plat, une façade en brique (parfois ornée) et une porte centrale encadrée de deux fenêtres, elle représente le « patrimoine modeste » et l’émancipation ouvrière.

À l’intérieur, l’organisation spatiale s’articule autour d’un escalier central surplombé par un puits de lumière, véritable cœur du projet. Malgré une surface limitée et une orientation contraignante, la maison bénéficie d’une luminosité généreuse et d’une circulation fluide, renforcée par une continuité marquée entre les espaces intérieurs et le jardin arrière.

Les matériaux — bois clair, béton poli, murs blancs — composent une atmosphère calme et lumineuse, ponctuée de végétation intégrée aux vues et aux usages quotidiens. Les espaces de vie du rez-de-chaussée s’ouvrent largement sur une terrasse, prolongeant l’habitation vers l’extérieur, tandis que l’étage accueille des espaces plus intimes baignés de lumière.

ShoeBox CHB illustre une approche architecturale fondée sur la transformation respectueuse et la précision du geste. Le projet démontre qu’une intervention sur un bâtiment modeste peut enrichir l’existant sans le dénaturer, offrant une réponse contemporaine aux enjeux de densification, de patrimoine et de qualité de vie urbaine.

Fiche technique

Nom du projet : ShoeBox CHB

Location : Plateau Mont-Royal, Montréal

Conception architecture et design : ALEXANDRE BERNIER ARCHITECTE

Entrepreneur : Skeene Construction

Type de projet : Rénovation et agrandissement d’une

résidence unifamiliale en rangée (shoebox)

Superficie brute de plancher : 1715 pc

Année de construction maison d’origine : 1900 (estimé)

www.ab-architecte.ca

Photos : Maxime Brouillet