Décès de l’artiste Camille Maheux

Camille Maheux, une femme de 76 ans qui a été la première victime à être récupérée de l’immeuble de trois étages et de 15 logements du Vieux-Montréal ravagé par l’incendie de la semaine dernière, était une photographe lesbienne à la retraite dont le travail fait partie de la collection du Musée des beaux-arts du Canada.

Son corps a été retrouvé dimanche lors d’une recherche complexe pour passer au peigne fin les décombres du bâtiment à l’aide d’une grue. Cinq autres personnes sont toujours portées disparues et neuf autres ont été transportées à l’hôpital, dont deux ont été grièvement blessées. Son logement n’était presque pas brûlé. Ce serait la fumée qui l’aurait incommodée et elle serait morte asphyxiée.

Née à Saint-Georges, en Beauce, elle était le sixième enfant d’une famille qui en comptait huit. Camille Maheux habitait l’immeuble depuis plus de 30 ans.

Camille Maheux photographiée par Suzanne Girard

Après des études en cinéma à l’Institut Supérieur des Arts (en Belgique), elle a eu une carrière comme photographe documentaire, étant une excellente portraitiste et une pionnière de ce qu’on a appelé par la suite des documentaires intimes. Elle a principalement photographié le mouvement des femmes, les communautés LGBTQ (elle a couvert les activités de DiversCité pendant au moins cinq ans) et les personnes marginalisées depuis le début des années 1970.

Camille Maheux a enseigné et occupé différents postes sur des plateaux de tournage cinéma et vidéo. Elle a été assistante-cameraman, assistante à la production, photographe de plateau, directrice de la photographie et réalisatrice.

Le travail de Maheux a été exposé à travers le Canada, l’Europe et au Brésil, où elle résidait de temps en temps dans les années 1980. Maheux a même animé une émission sur la musique brésilienne sur les ondes de la radio communautaire CIBL à Montréal.

Camille Maheux / Des militant.es de la Table de concertation des lesbiennes et des gais du Grand Montréal (qui deviendra plus tard le Conseil québécois LGBTQ), lors d’un défilé de la fierté organisé par Divers/Cité au milieu des années 1990.

Le site Web du Musée des beaux-arts du Canada répertorie 61 des photographies de Maheux dans sa collection.

Trois de ses courts métrages sont disponibles en visionnement sur Vithèque, la plateforme de diffusion en continu de Vidéographe, le centre d’artistes basé à Montréal. L’une de vidés, Deux, fait partie d’une série sur la féminité, l’art et les couples. Réalisée en 1984, elle se déroule dans un loft d’artiste et met en scène la poétesse Geneviève Letarte.

Personnage coloré et chaleureux qui régalait son entourage d’histoires de sa vie et de sa carrière dans le monde, Camille était excentrique de la manière la plus délicieuse.

L’équipe de Fugues souhaite offrir ses plus sincères condoléances à tous.tes les proches, la famille et les ami.es de Camille Maheux. Camille a été très proche des communautés de femmes et LGBT. Elle restera dans le cœur de tous.tes qui l’ont connues.