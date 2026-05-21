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    Alcools

    Kaya sauvignon blanc

    Iwahini, WO Western Cape (Afrique du Sud)
    Code SAQ : 15525993 — 15,60 $

    Kaya, ça veut dire « maison » dans plusieurs des langues parlées dans cette région d’Afrique. On a ici une jolie expression printanière de sauvignon blanc. Ça sent les fruits exotiques, la lime, avec un côté muguet et fines herbes. En bouche, il y a une franche amertume de zestes d’agrumes, de pelure de pomme verte, et un côté minéral de lichée de béton et d’un peu de craie. Ça semble particulier, mais ça fonctionne. C’est un blanc très sec, mais pas du tout austère. C’est très difficile de n’en boire qu’une gorgée. C’est un super apéro qui met l’eau à la bouche. Il ira aussi très bien avec une salade du jardin, un plateau de fromages et surtout avec des fettuccine Alfredo. Miam!

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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