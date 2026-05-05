Weingut Weszeli, Qualitatswein (Niederostereich, Autriche), 2024

Code SAQ : 13618521 / 21,35 $

Un gruner veltliner biodynamique, qui sent la couleur vert menthe ! C’est presque une aquarelle dans les narines. J’aime bien ses notes de pelures de pomme, de citron et de menthe poivrée. La bouche est aussi fraîche qu’un ruisseau de montagne. C’est vif, et ça s’agrémente d’une petite amertume de zeste d’agrumes et de pomme verte. C’est bien agréable en apéro et il pourra très bien se marier avec un filet de sole, une salade de poulet ou de crevettes, ou encore avec une brochette de viande blanche marinée aux fines herbes. Maintenant, il y en a qui pourraient trouver que c’est un peu cher, je peux le comprendre, mais il s’agit d’un vin de qualité, élevé avec beaucoup de soins, donc le prix le reflète. Je le recommande sans hésiter.