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    Albert Bichot, AOP Bourgogne Aligoté (France) 2024
    Code SAQ : 130724 — 20,45 $

    L’aligoté a profité des changements climatiques pour monter en grade au niveau qualitatif. En Bourgogne, on célèbre surtout le chardonnay, mais voici une belle occasion de découvrir ce cépage. C’est un vin blanc associé au cocktail kir, mais vous allez voir qu’il peut aussi être très agréable bu seul. Au nez, c’est délicat et évanescent, avec des notes de pêche blanche et de poire. En bouche, c’est fin et doux comme une perle. On retrouve toujours ce parfum de poire bosc et cette sensation de craie, de minéralité. Ça s’amplifie à chaque gorgée, tout en restant bien sec et fin. Un bon choix pour accompagner un plateau de fromages ou une fondue. En juin, ça fera cent ans que la maison Albert Bichot est à la SAQ!

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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