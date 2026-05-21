Terre Noire

Ken Forrester Vineyards, WO Swartland (Afrique du Sud)

Code SAQ : 15049211 — 22,95 $

Je viens d’avoir la chance de luncher avec Ken Forrester lui-même! C’est un personnage haut en couleur, qui sait très bien transmettre sa passion et son grand respect pour sa matière première : ses raisins. Il est reconnu comme un maître du chenin blanc, et sa version du Swartland m’a beaucoup plu. Ça sent la pêche légèrement épicée, avec de subtiles notes de cantaloup. La bouche est fine, fruitée, mais pas lourde de sucre. Elle est presque exotique, avec une très légère impression de chai et une indéniable sensation minérale. On est soudainement en voyage. Si vous avez un porte-monnaie un peu plus garni, je suis aussi tombé en amour avec son Fairydust, un étonnant assemblage de chenin blanc et de palomino, unique et délicieux, qui se vend à 45,50 $.