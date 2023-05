Horoscope juin 2023

Gémeaux 21 mai au 21 juin 2023

La végétation est revenue, tout est vert ! Les températures s’adoucissent, on arrive tranquillement à l’été et au signe des Gémeaux ! Les natifs du signe subissent principalement cette année l’influence toujours bénéfique de Jupiter en Taureau et celle, un peu plus austère, de Saturne, présentement chez les Poissons. Jupiter va aider dans les mois qui viennent le mercurien à prendre conscience d’enjeux intérieurs, presque inconscients, qui déterminent sa vie. C’est là qu’il verra où est le bobo qui le piège, il ne pourra plus l’ignorer. Tout ceci étant à divers degrés, chez les individus Gémeaux. Les choses deviendront tellement évidentes qu’il saura facilement comment corriger les problèmes qui l’égaraient un peu. Bien des gens d’ailleurs arriveront dans son entourage pour le guider et l’aider à voir plus clair dans sa vie, comme s’ils étaient téléguidés ou prédestinés. Le natif des Gémeaux deviendra plus clairvoyant avec les gens qu’il rencontrera. Il verra tout de suite ce qu’il vivra en général avec ces nouvelles rencontres. Il y pensera avant de caracoler avec tous ceux qu’il croisera, après minuit. Il aura moins le goût de répéter inlassablement les mêmes erreurs. Le natif choisira donc avec discernement ses nouveaux amis. D’autant plus que Saturne devrait l’assoir sans trop de manières devant de nouvelles responsabilités, comme au travail. Il devra parfois tenir à bout de bras l’entreprise qui l’emploie, tout en jasant élégamment avec l’autorité. Il pourrait aussi se retrouver avec de nouvelles responsabilités parentales d’une manière détournée, étrange, en ayant à s’occuper d’enfants négligés ou abandonnés. D’un autre côté, s’il est indépendant de fortune après avoir bien travaillé, il pourrait s’intéresser à la chose publique pour y amener une contribution personnelle et il aidera sans rechigner tous ceux et celles qui le lui demanderont, mais il ne cherchera pas à dépasser ses limites, qu’il aura appris à connaitre dernièrement. À force d’apprendre toutes les leçons que le vieux Saturne lui acheminera, notre éternel ado vieillira un peu. Ça se verra dans son regard plus nuancé, sa démarche moins précipitée. Il aura l’air d’un sage qui commence à tout comprendre. Alors bonne fête, le sage ado ! Et on se retrouve cet été, à juste être bien !

Cancer

Vous commencerez à mieux comprendre une situation un peu compliquée. Vous saurez bientôt comment la régler pour passer à autre chose. Vous devriez aussi prendre plus de temps pour vous reposer, ce n’est qu’à ce prix que vous retrouverez l’équilibre. Vous verrez mieux aussi les réels sentiments d’une personne envers vous. Vous aurez au moins une occasion de vous enrichir, le mois prochain.

Lion

Vous serez souvent avec les amis, mais pas seulement pour fêter. Vous travaillerez sur un projet avec un ou deux copains et ça fera une grande différence dans votre vie plus tard. Du côté de la sécurité, vous achèterez un terrain et découvrirez ainsi un nouveau coin de pays. Vous n’arrivez pas toujours à vos objectifs dans vos projets, mais au moins les résultats finissent par prendre du sens. Ami aimant.

Vierge

Vous arriverez à de bons résultats au travail, vous y vivrez de belles satisfactions. Même les artistes seront plus reconnus, ils devraient vivre un peu de gloire. Les retraités iront travailler quelques heures pour se divertir et rencontrer du beau monde. Sinon, vous irez voir vos vieux parents pour vous occuper d’eux un peu. Actif comme ça, vous garderez la forme. Votre magnétisme virginien sera étincelant.

Balance

Vous commencez à mieux comprendre votre parcours, où on vous a aidé et où on vous a échappé. Enfin, vous êtes mûr pour prendre une nouvelle direction, seul ou accompagné. Un genre de voyage dont vous aviez besoin, sans trop le savoir. Vous jaserez souvent avec un voyageur aussi riche que vous. Vos échanges vont prendre de plus en plus de sens, surtout ceux du soir, éclairés avec un lampion rouge.

Scorpion

Un changement inattendu va vous surprendre. Peut-être découvrirez-vous d’autres qualités aux gens qui vous côtoient, ou serez-vous attiré par un type de personne, plus âgée, que vous n’aviez jamais remarquée avant. Vous aurez l’occasion de vous enrichir quelque part, en dépensant moins. Vous vivrez de drôles de coïncidences, comme si on voulait vous envoyer un message. De l’au-delà ?

Sagittaire

Vous vivrez de bons moments dans le couple. Le vôtre ! Pas celui des autres ! Sinon, vous vous rapprocherez d’une personne qui vous attire depuis un temps. Vous serez prêt à faire des efforts pour établir une relation viable. On vous invitera dans un projet intéressant au travail, bien que le domaine vous étonnera un peu. Un ancien ami, ayant bien évolué, vous invitera sur sa fermette ou son camping nudiste.

Capricorne

Le beau temps arrive et vous devrez travailler tout autour de la maison parce que la visite arrive et elle voit tout. Bon moment pour se mettre en forme, en évitant les abus, mais aussi en vous reposant, ce que vous ne faites pas toujours. Vous devinerez que quelqu’un vous aime bien, il vous admire même. Prenez le temps de jaser avec, surtout si c’est le genre réfléchi. Vous auriez une bonne entente au travail.

Verseau

Les premières chaleurs vont rendre fou tout le monde et vous vous rapprocherez ainsi de bien des gens aimant la fête et le moment présent, ben tannés de l’hiver. Vous aurez une chance en argent, peut-être un montant significatif. Les artistes seront heureux et créatifs. Certains créeront l’événement. Les plus croyants. Vos échanges vont aller dans tous les sens, ça va bouger constamment.

Poissons

C’est à la maison, avec votre gang, votre petite famille, que vous devriez vivre le plus intensément. D’ailleurs, vous pourriez découvrir un nouvel endroit pour vivre. Fermette dans Lanaudière ou penthouse dans le Village, vous serez enfin heureux d’y planter votre tente. Vous réussirez à prendre plus de distance avec une histoire passée. Elle vous embêtera bien moins. Un vieux parent a besoin de votre amour.

Bélier

Vous vous déplacerez souvent, vous aurez des invitations tentantes. Vous explorerez aussi pas mal, libre sur la route. Un peu plus tard, vous verrez vos besoins de transport autrement. Un proche, un ami de toujours, vous rend vraiment heureux. Inutile d’y changer quoi que ce soit. Vous ferez un apprentissage où vous aurez plus de succès que vous ne l’aviez prévu. Marchez dans la forêt, ça vous solidifie.

Taureau

Vous aurez moins de doutes en argent. Avant longtemps, vous saurez où aller pour prospérer et trouver ce dont vous avez besoin. Ni plus ni moins. Vous remarquerez aussi que les questions d’argent empoisonnent moins vos échanges avec ceux que vous aimez. Vous avez trouvé la bonne mesure et la vie vous amènera à découvrir le seul trésor terrestre : une bonne santé. Parlez moins, mangez mieux.