Une expo exprimant les sentiments de l’artiste Kerry Summers

Beaucoup connaissent Kerry Summers comme le cogestionnaire du Gîte Bain de nature, mais peu savent que Kerry est un artiste en arts visuels accompli et qui expose ses œuvres depuis longtemps. On vous en parlait l’été dernier que cet artiste peintre préparait une exposition cet automne, eh bien nous y sommes. Encore cette année, le Centre culturel France-Arbour, à Granby, accueille cette nouvelle exposition intitulée «Le Rêve en huile et en bois», du 1er au 31 octobre.

La dernière fois que Kerry Summers avait montré son travail de peinture s’était il y a deux ans, lors d’une exposition qu’il avait appelé «Perspectives». Mais en réalité, c’était celle d’avant qui avait retenu encore plus l’attention avec une grande œuvre, plutôt classique, «Les trois grâces», inspirées de la mythologie gréco-romaine, mais en version «masculine» ! «Oui, cette exposition-là avait très bien fonctionné, elle s’était vendue très vite. Mais cette fois-ci, c’est quelque chose de totalement différent, c’est tout à fait autre chose», dit Kerry Summers.

On aura droit à une collection de 11 tableaux, sur toile et en bois, de petits formats essentiellement. Mais de quoi s’agit-il ? «C’est une projection de toutes mes émotions, elles racontent une histoire, continue Kerry Summers. Beaucoup des toiles que j’ai peint sont sur mon [conjoint] Jean-Paul. Je ne peints pas nécessairement ici des ‘’pretty pictures’’ [de belles images]. Il y a une œuvre qui est un diptyque, l’une a été réalisée par [la technique] de la peinture instinctive et l’autre, finalement, c’est la suite. Mais je n’avais pas réellement planifié ça comme ça, mais cette œuvre qui exprime mes pensées, ce que je vivais, et c’est sorti comme çà, à ce moment-là !»

L’artiste peintre tente ainsi de nous représenter ce qu’il vit intérieurement avec les conséquences de la maladie de Jean-Paul et ses souffrances. «J’y ai exposé mon âme ici, mes sentiments», révèle-t-il. On sent que dans la conversation, malgré des éclats de rire, qu’il y a une certaine tristesse de voir son chum ainsi affecté. Justement, son art lui permet d’extérioriser par ses œuvres son ressenti. Ce n’est pas d’hier que Kerry Summers peint.

Déjà enfant, il dessinait. Puis, lorsque le moment est venu de choisir son domaine d’études, c’est en beaux-arts qu’il s’est lancé. «Je fais ça depuis l’âge de cinq ans, c’est un besoin pour moi. Je ne peins pas pour faire de l’argent», nous avait déjà dit Kerry qui est d’origine américaine vivant au Québec depuis de très nombreuses années. «Peindre a toujours été ma passion et je continuerai à peindre jusqu’à la fin de mes jours. J’ai la chance d’être au Bain de nature et j’ai mon studio-là où je travaille.» En effet, les habitués du Bain de nature ont accès à l’atelier de peinture de Kerry Summers et le gîte lui-même regorge d’œuvres peintes au fil du temps par cet artiste dans cet environnement enchanteur et presque sauvage, près de Granby.

INFOS | Au Centre culturel France-Arbour, 279, rue Principale, à Granby.

Pour informations : 450-204-6580.