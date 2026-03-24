Le Stock Cabaret du Stock Bar, soirée cabaret avec drags et artistes

« Le Stock ne change pas sa vocation de danseurs [nus] », dit catégoriquement dès le départ Danny Jobin, le copropriétaire de ce populaire club du Village. On parle plus de diversification de l’offre. Ainsi, le Cabaret Stock dévoilera officiellement sa programmation le 26 mars à 19 h lors d’une soirée de lancement qui promet d’être festive, audacieuse et rassembleuse. Sasha Baga, Foxy Lexxy Brown et Rachelle Élie seront aux commandes de prestations dynamiques certainement applaudies par le public.

Un rajout flamboyant au Stock

« Il y a déjà le Stock & Soda avec sa belle terrasse et son décor de plantation durant l’été et la piétonisation. Ensuite s’est ajouté le StockEasy, un speakeasy très cosy avec sa fenêtre sur la salle de danseurs. On a voulu ramener un côté plus festif qu’on n’a plus nécessairement dans les grands bars dans le Village en ce moment, poursuit Danny Jobin. On a confié des soirées du mercredi ou du jeudi à Sasha Baga et à Foxy Lexxy Brown, qui fait aussi du burlesque et qui monte sur scène avec les danseurs pour un spectacle multiculturel, plus flamboyant et de l’animation, bien sûr. Sans oublier Rachelle Éli. »

« On veut essayer de ramener plus de clientèle dans le Village, qu’il soit encore plus animé. C’est une nouvelle formule “cabaret” qu’on proposera au Stock Bar avec de l’animation, de l’humour, du cirque, des soirées sexy et de la drag. L’essence du bar de danseurs nus reste. Il y aura toujours des soirées juste avec des danseurs parce que les touristes l’apprécient aussi beaucoup. Je crois que le genre cabaret peut plaire à une nouvelle clientèle, sans négliger nos danseurs d’ailleurs », rajoute Danny Jobin, qui est copropriétaire du Stock avec son conjoint Vincent Bruneau ainsi que George Pappas (qui est également le propriétaire du Bistro Saloon).

Une soirée des plus festives

Rachelle Élie, Sasha Baga et Foxy Lexxy Brown seront entourées d’artistes invités qui seront dévoilés prochainement. Le public peut s’attendre à un spectacle éclaté, surprenant et festif, fidèle à l’esprit libre et créatif du cabaret. Cette soirée marquera le début d’une programmation variée où se côtoieront spectacles hybrides, performances audacieuses et événements thématiques, faisant du Stock Cabaret un nouveau point de rencontre pour les amateurs d’arts vivants et de divertissement nocturne. Plusieurs partenariats artistiques et culturels seront également annoncés dans les prochaines semaines.

PHOTO : FOXY LEXXY BROWN PHOTO : SASHA BAGA

Voici donc la programmation pour les deux prochains mois

AVRIL

2 – Canadian Sexy Males

9 – Cabaret Rachelle Elie (animé par Rachelle Elie);

16 – Foxy Nights (animé par Foxy Lexxy Brown)

23 – La Baga Boom (animé par Sasha Baga)

30 – Flouc Show (animé par Déborah Kadabra)

MAI

7 – Annonce prochaine

14 – Foxy Nights

21 – La Baga Boom

28 – Canadian Sexy Males

Si Sasha Baga et Foxy Lexxy Brown assurent la direction artistique, ces artistes sont épaulés par toute l’équipe, soit Anne Julie Labreque, Jean-François James et les gérants Sarah et François, qui supervisent le tout.

Un dernier été avant la piétonisation

Pour les commerçants ayant pignon sur la rue Sainte-Catherine, l’été prochain sera capital puisque ce sera la dernière saison de piétonisation complète. « C’est sûr qu’on va mettre le paquet dans tous nos commerces pour embellir les terrasses avant les travaux. Nous avons fait part de nos inquiétudes à la nouvelle mairesse Soraya Martinez Ferrada. On espère qu’elle va nous écouter, nous les commerçants, concernant les impacts des travaux. Bien sûr, on veut que le Village revive, qu’il soit beau, qu’il soit accueillant, mais nous avons des inquiétudes sur l’impact de ces travaux-là… », commente Danny Jobin, qui est aussi copropriétaire, avec Vincent Bruneau, du Club Date, du District Video Lounge ainsi que du bar sportif Le Weiser.

Le Club Date fera des 5 à 7 piano-bar sur la scène en face de la SDC du Village (près du métro Beaudry). Il faut s’attendre à une exubérante parade brésilienne qui se terminera au District lors de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste, comme l’an dernier d’ailleurs. Les aficionados de l’Eurovision (voir notre article à ce sujet en page 74) seront heureux d’apprendre que le District diffusera les divers épisodes de cette compétition musicale internationale. Pour ce qui est du Weiser, celui-ci collabore avec Équipe Montréal pour une multitude d’activités, tandis que des drags seront de la partie pour plusieurs événements. « On va encore plus embellir la terrasse du Stock & Soda et, les dimanches, on organisera des T-Dance avec des DJ. Ce sera encore plus festif », termine Danny Jobin avec enthousiasme.

Donc, à ne pas oublier : à partir du 26 mars prochain, le Stock Cabaret offre une nouvelle salle de spectacle montréalaise consacrée aux arts de la scène et au cabaret contemporain. Le lieu se veut une plateforme inclusive et créative mettant en valeur la diversité des artistes et des disciplines, dans une atmosphère festive, artistique et assumée.

INFOS | Stock Bar, 1171, rue Sainte-Catherine Est, Montréal,

T. (514) 842-1336. https://www.stockbar.com