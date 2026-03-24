«La Fièvre Francophone» au bar Cocktail

Le dimanche 5 avril, le Bar Le Cocktail s’animera avec de la musique francophone ! Non, pas d’animation, pas de shows de drags, juste un DJ et de la musique pour danser sur du Dalida, Aznavour, Claude François, Michèle Torr, Michel Louvain, Arianne Moffatt, la Compagnie Créole, etc. Ce sera la « Fièvre Francophone », dès 21 h et jusqu’à la fermeture. Bref, une soirée dansante 100 % francophone, avec de la musique des années 1950 jusqu’à aujourd’hui. Il faudra en profiter, parce qu’elle ne sera offerte que quelques fois par année… pour l’instant… Le DJ sera annoncé sous peu. Et l’admission est gratuite !

Venez danser, chanter, vous époumoner et vous déhancher solide sur des airs francophones dans le bar, puisque le Cocktail se transformera en une vaste piste de danse sur les deux étages, avec une ambiance survoltée ! Oui, oui ! Vous avez bien lu, vous pourrez danser même sur la mezzanine. « Deux étages de pur plaisir musical », comme le dit si bien Michel Dorion, le directeur artistique du Cocktail. Que vous soyez nostalgique des classiques d’hier ou accro aux hits, vous allez vibrer au rythme de la musique d’ici et d’ailleurs.

De nouveaux concepts

« On a discuté avec la nouvelle administration [de Lucien Boisseau et Alexandre Corriveau, les propriétaires du bar], pour trouver de nouvelles formules de soirées, poursuit Michel Dorion. On est tombé sur l’idée d’une soirée entièrement francophone. On sait qu’il n’y en a pas en ce moment dans le Village. C’est donc une première, à ma connaissance. J’adore ce concept-là de pouvoir danser sur une musique francophone. Pour l’instant, ce ne sera pas tous les mois, cela se fera quelques fois par année. »

Il y aura un DJ qui s’évertuera à créer une ambiance dynamique autour de chansons dansantes d’artistes diversifié.e.s depuis les années 1950 jusqu’à de nos jours. « Eh oui, bien sûr, il y aura du Céline Dion, c’est évident », de dire en rigolant Michel Dorion.

Pour les longs week-ends

Le concept ici est d’offrir cette soirée lorsqu’il y aura des congés et de longues fins de semaine, comme le week-end de Pâques, dont la fête tombe précisément le 5 avril. « Il y a plusieurs week-ends où l’on peut faire cette soirée-là, poursuit-il. Il y a aussi les fins de semaine où le Cocktail, par exemple, a la permission de rester ouvert jusqu’à 6 h du matin, comme d’autres établissements dans le Village. Ce sont des dates où l’on pourra faire cette soirée-là. » Comme on l’a bien compris, la Fièvre Francophone ne s’installera pas en soirée régulière, c’est pour cela qu’il faut en profiter lorsqu’elle passe. « Mais on verra s’il y a de l’engouement pour ce type de soirée et si la clientèle l’apprécie », souligne Michel Dorion.

Bien sûr, avant cette soirée, il y aura le Dimanche Show, de 18 h à 20 h, avec Michel Dorion et ses invités. De 20 h à 21 h, on s’affairera à tasser les tables et les chaises de manière à laisser le plus de place possible à la danse.

« De toute façon, on va vivre la première soirée, on va l’expérimenter et on ajustera le tir pour les prochaines soirées, selon les commentaires qu’on recevra du public », dit le directeur artistique du Cocktail.

Il faudra donc être là pour le début de quelque chose de grand. Parce que la fièvre

francophone… ça se vit sur la piste de danse !



Un hommage à Dalida

Vous connaissez Lolanda Cristina Giggliotti ? La plupart d’entre vous vont me répondre que non. Si je vous dis Dalida, alors là, vous allez me dire que oui ! Dalida est décédée à l’âge de 54 ans, à Paris, le 3 mai 1987.

Le 3 mai prochain, dès 18 h, Michel Dorion montera sur les planches du Cocktail pour un hommage spécial dédié à Dalida. « C’est la 2e fois que je fais ce spectacle-là. Cela faisait quelques années que je n’avais pas personnifié Dalida et cela tombait bien de le faire pour l’anniversaire de son décès », dit-il.

Les aficionados vont adorer ! Un show de 24 à 26 chansons, plusieurs changements de costumes et deux heures de pur et agréable plaisir, que d’entendre les plus grands succès de cette chanteuse prolifique italienne-égyptienne à la carrière internationale. Bien entendu, le spectacle a été quelque peu modifié pour cette édition-ci et comprend donc des nouveautés. Même si vous l’avez vu la première fois, vous ne vous embêterez pas à le revoir. Ça aussi, ce sera à ne pas manquer !

INFOS | Bar Le Cocktail, 1669, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

T. 514-597-0814 ou https://barlecocktail.com