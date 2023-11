QUEERMENT QUÉBEC à Image+nation

Célébrant les créateur·trice·s d’images d’ici et initiative phare d’image+nation, qui se tiendra du 16 au 26 novembre, QUEERMENT QUÉBEC présente un mélange éclectique et divertissant de talents émergents et établis depuis plus de deux décennies.

Prouvant que le Québec est un foyer de créativité queer, année après année, ces créateur·trice·s de contenu ne déçoivent jamais, offrant des histoires éblouissantes qui donnent une voix aux perspectives culturelles queers uniquement québécoises.

Pour sa 36e édition, le public montréalais aura l’occasion d’assister à des projections en personne, des tables rondes, des événements et bien plus, alors que les cinéphiles de partout au Québec et au Canada auront la chance de visionner en ligne une programmation soigneusement sélectionnée tout au long des 11 jours du festival.

INFOS ET BILLETS : www.image-nation.org