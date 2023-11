MARINETTE en ouverture du 36e festival image+nation

Le film d’ouverture de cette année, Marinette, raconte l’histoire de Marinette Pichon, la première joueuse de soccer féminine à signer un contrat professionnel aux États-Unis, et l’une des premières athlètes françaises à se révéler comme personne queer. La cinéaste Virginie Verrier et Marinette Pichon elle-même, seront présentes.

Adapté de l’autobiographie de MarinettePichon, Marinettede la cinéaste Virginie Verrier revient sur le parcours d’une pionnière du football féminin français, qui a été l’une des premières sportives françaises de haut niveau à faire son coming out lesbien.

Première footballeuse française, hommes et femmes confondus, à avoir signé un contrat professionnel aux États-Unis, MarinettePichon est considérée comme la première star du football féminin en France. Pourtant, elle est encore méconnue du grand public.

Découvrez l’extraordinaire parcours de cette femme remarquable dans un biopic haletant, sublimement mené par l’actrice Garance Marillier.

MARINETTE, de Virginie Verrier – France – 2023 – 93 min

Jeudi 16 novembre | 19h | Cinéma Impérial

EN PRÉSENCE DE LA CINÉASTE VIRGINIE VERRIER ET DE MARINETTE PICHON

Pour sa 36e édition, le public montréalais aura l’occasion d’assister à des projections en personne, des tables rondes, des événements et bien plus, alors que les cinéphiles de partout au Québec et au Canada auront la chance de visionner en ligne une programmation soigneusement sélectionnée tout au long des 11 jours du festival.

