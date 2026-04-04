Qui accédera à la grande finale de RuPaul’s Drag Race? – Saison 18 (Ép.14)

Après l’élimination de Jane Don’t qui a fait réagir le fan dom de RuPaul’s Drag Race durant la dernière semaine, le temps est venu de sélectionner le trio qui participera à la grande finale de la saison 18. Attention : divulgâcheurs à venir!

D’entrée de jeu, le reine-mère a annoncé le dernier défi de la saison : la co-animation d’une émission du matin, Good Morning Bitches.

Au programme : discussion à bâtons rompus, gestion d’une nouvelle de dernière minute, entrevue avec une vedette, segment impliquant des éléments physiques. Le tout en direct, presque sans téléprompteur.

Les participantes ont choisi elles-mêmes de former des duos entre Myke Meeks et Darlene Mitchell, ainsi que Nini Coco et Juicy Love Dion.

TIC TAC CHAT

RuPaul a invité les reines une à une à discuter de leur saison, pendant qu’elle peignait un portrait de qualité ridiculement discutable.

On a découvert que Nini avait étudié en génie mécanique. Ru lui a mentionné que derrière les looks parfaits et les acrobaties impressionnantes, on ne voyait pas suffisamment son humanité pour le moment.

Quand Ru a demandé à Juicy pourquoi elle avait si peur de montrer sa vulnérabilité, cette dernière a expliqué qu’on lui avait appris durant à l’enfance à ne pas exprimer ses émotions, ses idées et sa féminité.

Si Myke avait perdu confiance en elle lorsque ses compétitrices l’ont placé au dernier rang du talent show, elle a vu son cheminement vers le sommet comme l’évolution d’un Pokémon.

Finalement, Ru a confié à Darlene qu’elle n’aurait jamais prédit sa place dans le top 4 en début de saison. Pourtant, dans un monde où toutes les reines essaient de respecter les règles à la lettre, Darlene a décidé de faire à sa tête, en profitant de son immense charisme.

PLACE AU TOURNAGE

Malgré leur bonne volonté, Nini et Juicy se sont un peu plantées pendant leur émission. Elles faisaient des liens sans humour. Juicy ramenait tout au sexe et ne voyait jamais quand elle devait annoncer un changement de segment. Nini tentait de les sauver, mais sans savoir comment déroger du script écrit dans sa tête pour vivre le moment présent.

En contrepartie, Myke et Darlene ont tout cassé! Chaleureuses et complices, drôles et à l’écoute, capables d’improviser et de garder leur concentration, elles ont mené une formidable entrevue avec Zane Phillips, elles ont fait preuve d’autodérision et elles ont superbement géré la structure du tournage. On a tout aimé.

DÉFILÉ – Category is « Drag Excellence »

Juicy portait une robe faite principalement de chaînes dorées, sorte d’hommage à sa drag mother Morphine Love Dion. C’était beaucoup. C’était trop. C’était confus. Mais quand même joli.

Nini a épaté avec sa robe noire et argentée, ses épaules et ses mamelons pointues, ainsi que sa magnifique coiffe.

Myke était un brin décevante avec sa robe parsemée d’étoiles et de planètes, avec une tige de métal un peau cheap. On était loin du Big Bang, mais on l’adore quand même.

Darlene a présenté une robe dorée simple, une perruque rousse cheapette et un manteau-traîne rouge trop simple. Ce n’était pas à la hauteur du moment.

RÉSULTATS

Si les juges ont trouvé Juicy trop préparée et trop sexu, alors que Nini manquait d’authenticité, ils ont adoré Myke et Darlene dans le défi de Good Morning Bitches.

Ross a dit à Myke qu’elle pourrait tenter de voler son travail, avant d’affirmer à Darlene qu’elle avait fait tout ce qu’il ne faut pas faire dans un tel contexte, que c’était formidable et qu’elle avait trouvé comment offrir de l’inattendu dans un monde où on a l’impression d’avoir déjà tout vu.



En bout de ligne, RuPaul a sacré les deux reines gagnantes de la semaine. Il s’agit d’une quatrième victoire pour Myke et d’une deuxième pour Darlene (qu’on a jamais vu en lipsync). Les deux reines entrent en finale en position de force.

Spectaculaires en lipsync depuis le début de la saison, Juicy et Nini se sont battues pour la dernière place en finale sur la chanson Super Graphic Ultra Modern Girl (Chappell Roan). Juicy a retiré son look doré pour révéler des sous-vêtements vert lime et laisser libre cour à ses acrobaties. Contrainte dans sa robe, Nini a pris la voie de l’humour et de la compréhension totale des paroles.

Si Juicy a été plus éblouissante, ses performances durant la saison ont probablement convaincu RuPaul de garder Nini et de la renvoyer à Miami.