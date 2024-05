L’ALTO

PAOLO CONTERNO, DOP DOLCETTO D’ALBA (PIÉMONT, ITALIE) 2021

Code SAQ : 13798322 • 19,85$

Quel beau nez, qui met l’eau à la bouche ! C’est affriolant et entêtant, avec ces arômes de cerise, de prune noire, de réglisse et de violette. Servi légèrement rafraîchi, c’est un rouge d’été de rêve, qui fera bien des adeptes avec les amateur.trice.s de barbecue, ou de charcuteries. Du fruit, de la mâche (grâce à des tannins bien présents), beaucoup de fraîcheur en finale, et une touche d’amertume d’amande, c’est ce qui vous attend de gorgée en gorgée. Et quelle belle longueur ! Il en reste peu, en succursale, alors n’hésitez surtout pas, si vous en trouvez. Cette célèbre Maison fait aussi des barolos de luxe, au grand potentiel de garde, si jamais vous voulez monter en gamme.