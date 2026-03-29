Coterie by Wildeberg

Wildeberg & Kompanjie, WO Western Cape (Afrique du Sud) 2024

Code SAQ : 15113163 — 26,65 $

Élaboré surtout avec de la grenache noire, et un peu de syrah, près des si jolies régions de Paarl et de Franschhoek, où on mange vraiment bien, en plus. J’aime beaucoup son nez de fruits noirs, de vieille bibliothèque et de grand-maman. Ça fait très cocon maternel. La bouche est plus moderne, fruitée et fraîche, et de belle persistance. Ça n’arrête pas de goûter bon ! Il y a même une douce sensation épicée et finement boisée. C’est très harmonieux, très sphérique. Wildeberg est aussi un producteur qui prend bien soin de son terroir et de sa terre. Bref, pour moi, quelle bonne découverte ! Un rouge de printemps pour accompagner les grillades, l’agneau de Pâques, le bœuf stroganoff. C’est aussi un vin végane.