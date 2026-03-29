Dimanche, 29 mars 2026
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    Alcools

    Coterie by Wildeberg

    Coterie by Wildeberg
    Wildeberg & Kompanjie, WO Western Cape (Afrique du Sud) 2024
    Code SAQ : 15113163 — 26,65 $

    Élaboré surtout avec de la grenache noire, et un peu de syrah, près des si jolies régions de Paarl et de Franschhoek, où on mange vraiment bien, en plus. J’aime beaucoup son nez de fruits noirs, de vieille bibliothèque et de grand-maman. Ça fait très cocon maternel. La bouche est plus moderne, fruitée et fraîche, et de belle persistance. Ça n’arrête pas de goûter bon ! Il y a même une douce sensation épicée et finement boisée. C’est très harmonieux, très sphérique. Wildeberg est aussi un producteur qui prend bien soin de son terroir et de sa terre. Bref, pour moi, quelle bonne découverte ! Un rouge de printemps pour accompagner les grillades, l’agneau de Pâques, le bœuf stroganoff. C’est aussi un vin végane.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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