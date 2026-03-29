Héritage An 560

Gérard Bertrand, AOP Tautavel (Roussillon, France)

Code SAQ : 11676145 — 19,30 $

Si on préfère un rouge plus corsé, plus fin d’hiver, on va se régaler avec un autre très bon vin de Gérard Bertrand, qui était un joueur de soccer étoile en France et qui, depuis quelques années, travaille beaucoup en harmonie avec les terroirs de ses différents domaines. Ici, on est dans le Roussillon, la région la plus chaude de France, et on sent bien le soleil dans cette bouteille. Il a un beau nez de fruits noirs et de gravier. La bouche est gourmande, avec des accents de poivre noir, de gelée de mûres, de cuir et de chêne. Le boisé est vraiment bien équilibré avec le fruité et le côté épicé. La texture des tannins est super veloutée. Un achat judicieux qui vaut assurément son prix.