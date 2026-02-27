Château de Vaurenard

cuvée Baron de Richemont Ghislain de Longevialle, AOP Beaujolais Supérieur (France) 2015

Code SAQ : 12100050 — 23,65 $

Wow, un vin à base de gamay noir qui arrive sur les tablettes avec déjà dix ans au compteur. Ça veut dire que le vin rouge d’origine, plein de fraîcheur et gorgé de fruits frais, a fini son secondaire et qu’il est entré dans sa vie adulte. Il a passé deux ans dans des foudres de chêne (de grandes barriques), et ce côté boisé, entremêlé de parfums forestiers, se met en mode séduction pour vos narines. Passez-le en carafe un bon 45 minutes avant de le servir et vous verrez son charme à l’œuvre. La bouche est riche et persistante, avec encore un éclat de fraîcheur remarquable et des tannins bien présents mais très soyeux. Le fruité, encore pimpant, a des arômes de gelée de cerise rouge et de cassis noir. À essayer avec du magret de canard, des portobellos grillés ou de la dinde.