Pour ses 18 ans, Fierté Montréal propose un festival majeur, audacieux et vital

Fort d’un foisonnement artistique inédit, de l’emblématique Défilé de la Fierté ainsi que des Journées communautaires, le Festival Fierté Montréal, sera de retour du 1 au 11 août pour une 18e édition encore plus audacieuse et vitale que jamais afin de célébrer la créativité et la résilience des communautés 2SLGBTQIA+ face à la résurgence de la haine et de l’oppression à leur égard.

« Fierté Montréal a peut-être 18 ans, mais il n’est pas question de nous assagir!», déclare Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal. «Notre Festival se déploiera dorénavant autour de trois pôles – Urbain, Olympique, Village – nous permettant de visibiliser auprès d’un public grandissant cette fière diversité qui nous unit». Chris Ngabonziza, directeur de la programmation et du développement artistique, ajoute : « Pas moins de 240 artistes se succèderont sur nos scènes, issu.es notamment de la diversité sexuelle et de genre et des communautés racisées, à l’image de notre ville. Nous convions les montréalais.es, québécois.es, canadien.nes et touristes de partout à travers le monde à se joindre à nous pour une édition d’exception du Festival Fierté Montréal».

Pôle urbain : diversité au centre-ville de Montréal

Pour la toute première fois, le Festival Fierté Montréal brillera de mille feux au cœur du centre-ville! Épicentre de la vie culturelle montréalaise, le Quartier des spectacles accueillera des artistes queer de la relève et des communautés racisé·e·s, sur la Scène Loto-Québec à l’Esplanade Tranquille à l’intersection Sainte-Catherine et Clark. Une succession de spectacles gratuits mettra de l’avant des artistes drag afro-descendant·e·s (le 1er août), une soirée LatinX (le 2 août), un évènement Bollywood (2 août), ou encore les communautés asiatiques queer et les arts martiaux (1er août). Le public découvrira les réalités plurielles des communautés, incluant une soirée dédiée aux femmes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres : FeminiX, présentée par Rogers (le 4 août, 17h).

Également, le Festival Fierté Montréal se déploiera pour la première fois à la Place des Arts. Succès critique et public lors de sa création en 2022, Ciseaux, le spectacle documentaire festif et décomplexé qui ravive la mémoire lesbienne, sera présenté à la Cinquième Salle les 6 et 7 août à 20h. Fugues est d’ailleurs fier d’être partenaire des présentations de cet historique documentaire théatral. Toujours autour du Pôle urbain, pendant les deux fins de semaine de la Fierté, s’ajoutent des soirées festives au Club Soda et à la Satosphère de la SAT. Les adeptes de la vie nocturne retrouveront des soirées bien connues des communautés 2SLGBTQIA+ lors d’éditions spéciales Fierté 2024 (Pleasuredome, 3 août; Unikorn, 9 août) célébrant la culture underground Club Kid (Supernature, 1 aout) , ou encore les communautés whaking.waaking, ours (Anges et démons : Bear Playground, 10 août), lesbo-queer (Fantasme, 3 août) ainsi que la diaspora arabo-queer (Laylit, 2 août).

Pôle olympique : la démesure des grands évènements

À partir du 8 août, le site principal du Festival, l’Esplanade du Parc olympique, accueillera sur la Scène TD les grands spectacles gratuits qui rassemblent chaque année des dizaines de milliers de festivalier·ère·s. ImmiX ouvre le bal avec des artistes consacré.e.s qui partageront la scène avec des artistes de la relève. Restez à l’affût pour en apprendre davantage sur la Soirée 100% Drag du 9 août! Le 10 août dès 15h la scène s’illumine avec l’incontournable Mundo Disko. Le 11 août, en guise de clôture, l’Esplanade du Parc olympique deviendra la plus grande piste de danse en plein en ville avec le très attendu Méga T-Dance.

Pôle Village : le cœur des communautés 2SLGBTQIA+

Les Journées communautaires seront de retour les 9 et 10 août sur la rue Sainte-Catherine Est dans le Village. Elles invitent le public à découvrir la multitude d’organismes et de groupes communautaires, de commerces, de clubs sportifs et socioculturels impliqués avec les communautés 2SLGBTQIA+. À la suite du succès de 2023, une soirée d’humour revient au National! Le 2 août à 20h ne manquez pas Des gags et des paillettes, une soirée d’humour queer animée par la désopilante Mona de Grenoble accompagnée d’une flamboyante troupe d’artistes d’ici. Tout au long du Festival, une programmation déambulatoire sera présentée sur la rue Sainte-Catherine, en collaboration avec la SDC Village Montréal. Les Jardins Gamelin seront aussi aux couleurs de la Fierté du 1er au 11 août grâce à une collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles.

Le Défilé de la Fierté se réapproprie l’arc-en-ciel

Sous la thématique « À nous l’arc-en-ciel » le Défilé de la Fierté revient le 11 août sur le boulevard René-Lévesque pour célébrer les avancées des droits des communautés 2SLGBTQIA+ et mettre en lumière nos revendications. « À nous l’arc-en-ciel » est un cri de ralliement, inspiré des manifestations pour la reconnaissance et le respect des droits des communautés 2SLGBTQIA+.

Les 40 ans de Fugues soulignés par deux expos

Fugues a 40 ans cette année et l’équipe travaille sur non pas une mais deux expositions pour souligner l’événement. Une première expo sur Les dessous de Fugues se tiendra dans les locaux des Archives Gaies dès le 25 juillet et jusqu’au début septembre. Elle vous fera découvrir une histoire du Fugues à travers certaines couvertures emblématiques. Par ailleurs, le parcours historique Fugues se souvient : 40 ans d’événements, d’œuvres et de personnalités sera proposé sur les lieux du Festival Fierté Montréal, du 1 au 11 août.

Des projets communautaires qui rejoignent toujours plus de personnes 2SLGBTQIA+ et leurs allié.es

En 2024, 34 projets financés par Fierté Montréal sont mis en place par des organismes communautaires 2SLGBTQIA+ depuis le 13 mai et jusqu’au 11 août, notamment à Montréal, mais aussi dans des villes comme Rimouski, Val-d’Or, Trois-Rivières, Magog, Saguenay et Mont-Laurier et, pour la toute première fois, dans les communautés de Gesgapegiag et de Kahnawà:ke.

INFOS | Les noms des artistes de l’édition 2024 du Festival Fierté Montréal, seront dévoilés sur le site de FIERTÉ MONTRÉAL, le 29 mai 2024.

Nous reviendrons évidemment à plusieurs reprises dans le FUGUES sur la programmation de l’édition 2024. https://fiertemontreal.com