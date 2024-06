BOBAL MIL HISTORIAS

BODEGAS ALTOLANDON, DO MANCHUELA (CASTILLA-LA MANCHA, ESPAGNE) 2022

Code SAQ : 14921071 • 17,90$

Je viens de rendre visite à Rosalia Molina, la vigneronne et proprio, à son domaine dans le nord-est de La Mancha. Elle a toute une histoire, un succès qui est parti de rien du tout dans un coin isolé d’Espagne, pour devenir une gamme de vins bios, qui se savourent un peu partout sur la planète. Cela a été une super rencontre avec une personne généreuse, vraie, et sereinement convaincue de la valeur de son travail. Ce vin rouge nature, à base d’un cépage autochtone, est une découverte originale. Aromatique, un peu funky, c’est une bombe de fruit, tout en étant bien sec. C’est comme un thé noir, infusé à la mûre. C’est long, avec des tannins présents, et frais, en finale. Les amateur.trice.s de gamay devraient se régaler.