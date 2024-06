GABRIELLE ROSÉ

VIGNOBLE RIVIÈRE-DU-CHÊNE, IGP VIN DU QUÉBEC, 2023

Code SAQ : 10817090 • 17,35$

Dans le style de rosé gourmand, voici un classique québécois qui est bien réussi en 2023. Vérifiez bien l’année à la SAQ, car il reste du 2022 et je préfère le 23. Le nez est agréablement fruité, avec des éclats de pêche et de fraise et une touche fleurs de jardin. La bouche est juteuse et fruitée, avec une note de cantaloup, tout en étant basse au niveau sucre. C’est un super rafraîchissement à siroter sur la terrasse ou dans la cour, après une grosse journée, ou pendant que le repas cuit sur le barbecue.