Lilium Diagnostics, obtenez vos résultats le jour même maintenant disponible au Québec!

Lilium Diagnostics se spécialise dans les tests diagnostiques. Rapide, novatrice, précise et économe, l’entreprise se démarque notamment par sa capacité à délivrer des résultats de test le jour même, se vantant même d’avoir les résultats les plus rapides de tout le Canada et les meilleurs prix garantis pour les tests de laboratoire privé au Québec. Lilium fournit des reçus détaillés à ses clients, qui peuvent réclamer jusqu’à 80 % du coût des tests à leurs assureurs privés.

Lilium se démarque aussi par son engagement à réinvestir plus de 90 % de ses profits dans la recherche et le développement (que ce soit pour de nouveaux tests diagnostiques ou pour l’exploration de cures pour des maladies). Elle assure également être une option écologique et explique notamment qu’elle utilise jusqu’à 90 % moins de plastique que sa compétition.

Clinique Lilium située au 1500 Av. Atwater.

Quels genres de tests peut-on y faire?

Lilium offre une panoplie de tests, dont ceux pour le dépistage d’ITSS incluant chlamydia, gonorrhée, trichomonase, VIH, syphilis, herpès et ce, sans avoir besoin d’apporter une prescription. On y trouve également un dépistage de la variole simienne, par écouvillonnage de la gorge ou par prélèvement direct sur une lésion (si lésion il y a).

Infection qui se propage rapidement dans la région de Montréal, le Mycoplasma genitalium peut aussi être détecté chez Lilium. En fait, Lilium est le premier laboratoire à disposer d’un panel de tests RT-PCR pour les infections à mycoplasmes et à Ureaplasma. Ses services de dépistage vont toutefois au-delà des ITSS. Un panel de tests nutritionnels incluant la vitamine D, la B12, le magnésium, les protéines et plus. Des tests de dépistage d’infections urinaires avec test de sensibilité aux antibiotiques, d’infections respiratoires, de streptocoques ainsi que de la mononucléose sont tous disponibles sur place sans avoir besoin d’une prescription préalable. Toute personne qui se présente avec une ordonnance d’un professionnel de la santé peut, bien sûr, réaliser tous les tests demandés ainsi qu’un large éventail d’autres tests de laboratoire.

Laboratoire de Lilium à Laval, Québec

Lilium, est-ce seulement pour le dépistage?

Non! Lilium se spécialise non seulement dans le dépistage, mais aussi dans le soin des ITSS. En fait, Lilium a parmi ses objectifs de supporter la santé sexuelle dans la communauté en général. L’entreprise estime qu’il est important – surtout en amont des célébrations estivales! – de réduire les temps d’attente avant un traitement. En moins de 12 h, une personne peut donc se trouver non seulement avec un résultat de diagnostic, mais aussi avec la marche à suivre afin de traiter son infection. De quoi diminuer le stress, d’accélérer le processus de guérison et de réduire les risques d’infection communautaire.

Lilium, c’est où?

Lilium Diagnostics a deux cliniques, situées dans la grande région de Montréal. L’une se situe à la Cité de la Biotech, à Laval, alors que l’autre se situe à Montréal, dans le centre commercial Alexis Nihon, proche de la station Atwater.

Lilium dispose de 11 laboratoires à son siège social de Laval, au Québec. Fait historique : la porte à gauche sur la photo est l’entrée du laboratoire BL3 où le premier médicament contre le VIH, le 3TC (également connu sous le nom de lamivudine), a été mis au point. On dit que ce médicament a sauvé des millions de vies et que le SIDA est passé d’une condamnation à mort automatique à la possibilité d’une maladie gérable. Ce laboratoire de microbiologie est désormais l’un des 11 laboratoires où l’équipe de Lilium effectue son travail.

Comment se fait-il qu’ils aient les résultats aussi rapidement? Comment aussi expliquer la compétitivité de leurs prix?

Il faut comprendre que la plupart des cliniques n’ont pas leur propre laboratoire. Lorsque vos échantillons sont prélevés dans ces cliniques, ils sont ensuite envoyés dans des laboratoires – comme celui de Lilium – ce qui justifie à la fois les délais, mais aussi les frais qui vous sont accordés.

Lilium coupe donc dans les frais et les délais en proposant ses propres cliniques privées.

De surcroît, son investissement dans des nouvelles technologies, son développement d’outils d’automation et leur équipe spécialisée leur permettent d’être efficaces en termes de rapidité et en termes d’opérations, et de tester au-delà de la capacité moyenne.

Tout cela, sans affecter la qualité des services rendus. En fait, cela fait maintenant quelques années que Lilium est reconnue pour son offre de tests haut de gamme, une réputation qu’elle a cimentée pendant la pandémie. Par ailleurs, l’entreprise dispose bien évidemment de toutes les certifications internationales, fédérales et du Québec nécessaires – et rigoureuses – à la pratique qu’elle exerce.

La confidentialité est aussi importante aux yeux de Lilium. En centralisant tous ses services en un seul et même lieu, l’entreprise estime que les communications se font beaucoup plus directement, ce qui permet d’éviter les partages de données à l’externe, les avantageant à ce niveau, comparativement à la plupart des cliniques.

Un des laboratoires de chimie analytique de Lilium.

Comment Lilium est-elle une option plus écologique?

Si Lilium utilise jusqu’à 90 % moins de plastique que ses compétiteurs, c’est notamment grâce à cette rapidité des examens et cette centralisation des ressources. Les ressources nécessaires pour la préservation et le déplacement des échantillons étant beaucoup plus restreintes, Lilium fait preuve d’une économie environnementale notable.

Par exemple, lorsque Lilium a constaté que les deux seules options pour conserver et stabiliser les échantillons de tests PCR avaient d’importants impacts environnementaux – l’une des options standard produisant beaucoup de CO2 et de déchets, et l’autre option utilisant des produits chimiques hautement toxiques – Lilium a décidé de travailler avec des partenaires technologiques américains afin de mettre au point sa propre solution non toxique faible en CO2.

Aussi, lorsqu’on en vient aux prises de sang, la plupart des cliniques collectent plusieurs fioles de sang, qui sont ensuite envoyées dans différents laboratoires. Chez Lilium, tout est administré dans la même bâtisse, il n’est donc pas nécessaire de collecter plusieurs échantillons. De plus, les vieilles technologies utilisées par la plupart des laboratoires nécessitent une quantité de sang plus importante que celle requise par les équipements de pointe les plus récents. Lilium donne comme exemple un patient à qui l’on avait demandé de fournir plus de 30 fioles de sang pour de nombreux tests prescrits par son médecin.

Chez Lilium, ce patient n’a eu besoin de fournir que 2 fioles de sang. Il va sans dire que cette réduction a aussi un large bénéfice environnemental.

Le futur?

Lilium est une étoile montante au Québec. Utilisatrice des plus récentes technologies elle développe et valide en permanence de nouveaux tests, ce qui aide à réduire les prix sur le marché tout en et en fournissant des résultats de tests plus rapides et plus précis. Ses efforts en matière de respect de l’environnement sont rares dans le domaine, notamment en appliquant les principes économiques de base de la réduction des coûts par la diminution des déchets. L’entreprise vient même d’ouvrir un laboratoire aux États-Unis, où elle a obtenu des licences d’exploitation en vue de son expansion. Ses tests de laboratoire sont par ailleurs utilisés dans le cadre de plusieurs études cliniques et recherches en raison de la précision des résultats. Il est rare qu’une entreprise québécoise du secteur de la santé soit en mesure de s’implanter aux États-Unis et d’y être compétitive ; en général, c’est l’inverse qui se

produit. Mieux encore, cette entreprise québécoise est 100 % locale.

INFOS | https://www.liliumdiagnostics.ca

Courriel : [email protected]

T. : 514-341-8908