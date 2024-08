IS THIS IT?

WEINKELLEREIN HECHTSHEIM, AOP PANNON (HONGRIE) 2023

Code SAQ : 14954139 • 11$

Alerte à l’aubaine ! Le gruner veltliner est un cépage très à la mode depuis quelque temps. Bien que la plupart des vins qu’il produit viennent d’Autriche, celui-ci se retrouve avantageusement dans le pays voisin, qu’est la Hongrie. Un vrai petit vin d’été. C’est frais, juteux, désaltérant et agréablement fruité. Ça sent bon la sauge et la poire. En bouche, il offre un évanescent souvenir de tartelette au citron, sans meringue. C’est bien sec, et ça se termine avec un éclat de fraîcheur et une touche de minéralité, qui s’étire pour notre plus grand plaisir. Rien de bien complexe, mais ça fait la job, comme on dit. À ce prix, on a envie de sourire à la personne à la caisse en partant !