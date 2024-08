L’École de design de l’UQAM célèbre son 50e anniversaire

La rentrée marque le 50e anniversaire de l’École de design de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), un fleuron de la formation, de la création et de la diffusion en design, ici et à l’international. Pour l’occasion, l’UQAM convie le grand public, la communauté universitaire et les milieux professionnels à plusieurs rendez-vous créatifs au courant de l’automne. Une exposition d’envergure, un colloque international ouvert au public et des réalisations étudiantes qui animent le campus : le 50e anniversaire de l’École de design fera rayonner le talent et la créativité sur de nombreuses tribunes.

« L’UQAM a été pionnière au Québec en intégrant le design comme champ d’études universitaires. Depuis sa fondation en 1974, notre École de design s’est imposée comme chef de file dans son domaine et a formé plus de 5000 personnes. Que ce soit en matière de design écoresponsable, de création numérique, d’identités visuelles ou d’interventions dans l’espace public, l’École de design continuera de faire sa marque au Québec et à l’international », souligne Stéphane Pallage, recteur de l’UQAM.

Depuis les cinq dernières décennies, les personnes diplômées de l’École de design s’illustrent dans de nombreux secteurs, notamment ceux du design urbain, du design des objets, du transport, de la sauvegarde du patrimoine bâti, de l’architecture, la scénographie, l’urbanisme temporaire, la direction artistique, l’illustration, la publicité, la typographie, l’image en mouvement ainsi que dans les pratiques numériques et interactives. Chaque année, quelque 150 étudiantes et étudiants y obtiennent leur diplôme et contribuent, à travers leurs pratiques innovantes, à maintenir la pertinence du design dans la société. En effet, l’École de design est reconnue pour sa compréhension globale de nos environnements matériel et visuel et pour son engagement envers les communautés à travers la conjugaison de l’excellence en création, l’exploration et le sens critique.

« L’École s’est forgée une réputation d’excellence grâce à la qualité de ses enseignements, de ses programmes d’études et des projets de recherche, de création et de diffusion qui y sont menés. Cet anniversaire nous permet de prendre la mesure de notre contribution au design depuis 50 ans et d’entretenir nos liens avec la grande communauté des personnes diplômées. Il s’agit d’un jalon important qui nous invite à regarder tout ce que nous avons accompli et dans un même élan, nous incite à nous investir dans ce que nous souhaitons encore à accomplir », affirme Carole Lévesque, directrice de l’École de design.

Expression concrète du talent issu de l’École de design, l’identité visuelle du 50e anniversaire a été réalisée par une collaboration entre la professeure Catherine D’Amours et l’étudiant Angel Ivan Hernandez, ainsi qu’avec le support de Thomas Berthommier et de Charlie Proulx, respectivement étudiant et étudiante en design graphique. La police de caractère a été conçue par FEED Type, fonderie dirigée par les deux diplômés Anouk Pennel et Raphaël Daudelin.

L’histoire de l’École en quelques dates clés

Ouvert en 1974, ce qui se nomme alors le Département de design comprend onze professeurs issus des champs disciplinaires du graphisme, du design et de l’architecture. D’abord logé dans l’ancien édifice de l’École des Beaux-arts, rue Sherbrooke, le département emménage au cœur du campus de l’UQAM dans le pavillon de Design en 1995, un bâtiment remarquable conçu par la firme d’architectes Dan S. Hanganu et devient, en 2000, l’École de design. Fleuron de l’UQAM, source de fierté ici et dans le monde, l’École de design accueille aujourd’hui trente-deux professeures et professeurs, quelque 100 personnes chargées de cours et six programmes d’études, dont deux baccalauréats et quatre programmes de 2e cycle. Chaque année, les étudiantes et les étudiants de l’École se démarquent dans le cadre de concours prestigieux et plusieurs des personnes qui en sont diplômées sont reconnues au Québec et sur la scène internationale.

LES TEMPS FORTS D’UNE PROGRAMMATION ANNIVERSAIRE

Exposition Parcours : 50 ans de créativité

Dates : 12 septembre au 10 novembre 2024

Lieu : Centre de design de l’UQAM

Vernissage : 11 septembre 2024 dès 18 h

Commissaires : Marc H. Choko, Éric Daoust, Patrick Evans

Présentée au Centre de design de l’UQAM, l’exposition Parcours : 50 ans de créativité permettra de découvrir la trajectoire de 50 diplômées et diplômés de l’École de design à travers leurs tout premiers travaux étudiants et leur pratique actuelle. Les archives de cinq décennies de création ont été fouillées pour mettre en relation des projets scolaires et des réalisations professionnelles de designers accompli.es dans différents champs de pratique. Ce corpus hétérogène illustre éloquemment l’évolution et l’interconnectivité des différentes disciplines enseignées à l’École de design.

Colloque international MUTATIONS : Où va le design?

Dates : 18 au 20 septembre 2024

Lieu : Pavillon de design de l’UQAM

Résolument tournée vers l’avenir, l’École organise et accueille le colloque international MUTATIONS : Où va le design?qui se déroulera au pavillon de Design de l’UQAM du 18 au 20 septembre 2024.

L’événement vise à explorer la manière dont le design répond aux mutations environnementales, sociales et technologiques de l’époque actuelle, par quelles pratiques novatrices, et quels sont les enjeux qui en découlent à travers quatre axes thématiques.

Le colloque rassemble 18 conférencières et conférenciers œuvrant au Québec, au Canada, aux États-Unis, en France, en Italie, en Suisse, en Finlande et en Norvège. Les conférences sont gratuites et ouvertes au public sur réservation.

Programme complet et réservation: https://design.uqam.ca/50e-anniversaire/colloque-mutations/

La créativité s’illustre sur le campus de l’UQAM

Grâce aux partenariats et nombreuses collaborations établis avec différents milieux, le talent issu de l’École de design s’exprime chaque année sur le campus, dans l’espace public. La diplômée en design graphique Mireille St-Pierre réalisera ainsi une murale permanente dans la cafétéria du pavillon Hubert-Aquin à l’occasion de la rentrée étudiante. L’UQAM est fière d’accueillir une œuvre de cette illustratrice de grand talent dont le travail est récompensé par de nombreuses distinctions.

Du 25 septembre au 1er novembre 2024, l’installation SUB-STANCE animera la place Pasteur, au cœur du campus de l’UQAM et du Quartier latin. Codiffusée par l’UQAM et le Partenariat du Quartier des spectacles, en collaboration avec la coopérative de design urbain et d’événements Le Comité et les Jardins de Métis, où l’installation sera présentée l’an prochain, ce jardin expérimental a été conçu par Delphine Ducharme et Inès Legrand, étudiantes au diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en design d’événements, sous la direction du chargé de cours Jean-Maxime Dufresne.

L’École de design accueille la troisième édition de l’événement FORUM

Dates : 22 au 24 août 2024

Présentée à guichet fermé, la troisième édition de FORUM, une assemblée annuelle de designers locaux et internationaux, prend place au pavillon de Design du 22 au 24 août. Réunissant près de 500 designers et artistes des quatre coins du monde, l’événement vise à inspirer la communauté étudiante et professionnelle du design et à rendre le design accessible. FORUM est une initiative du studio Caserne, dirigé par les diplômés Ugo Varin-Lachapelle (B.A. design graphique, 2016), Léo Breton-Allaire (B.A. design graphique, 2016) et Sébastien Paradis (B.A. design graphique, 2012), en collaboration avec l’UQAM et plusieurs partenaires.

Programmation du 50e anniversaire de l’École de design en bref

22 au 24 août 2024

Forum par Caserne en collaboration avec l’UQAM

Rentrée scolaire dès le 3 septembre 2024

Murale permanente conçue par Mireille St-Pierre (diplômée) dans la cafétéria de l’UQAM

11 septembre au 10 novembre 2024

Exposition du 50e au Centre de design

18 au 20 septembre 2024

Colloque international du 50e Mutations : Où va le design?

Du 25 septembre au 1er novembre 2024

Installation SUB-STANCE à la place Pasteur

D’autres activités et projets s’ajouteront dans le courant de l’année.